Baza назвала главного виновника массового отравления в России. Дело в фасоли

Причиной массового отравления жителей в нескольких регионах страны стала консервированная фасоль, сообщила Baza . По информации Telegram-канала, именно в ней образовался ботулотоксин, из-за которого пострадали люди. Речь идет о десятках госпитализированных. Многие из них в тяжелом состоянии.

Источник Baza указал, что предварительные данные следствия говорят о том, что проблема была именно в фасоли, которую использовали для приготовления салатов, — ими отравились покупатели.

Вместе с тем, по его словам, сейчас все еще непонятно, было ли сырье изначально плохого качества, либо речь идет о нарушениях норм хранения продукции.

Утром СК сообщил о задержании трех человек по делу о массовом отравлении готовой едой. Имен задержанных не назвали. По информации собеседника Baza, речь идет об основателе компании «Кухня на районе» Антоне Лозине, руководителе отдела качества по фамилии Машкова, а также гендиректоре компании «Савон-К» Анатолии Шине.

«Савон-К» была одним из поставщиков фасоли в «Кухню на районе», добавил собеседник канала. Офис этой фирмы опечатали, а фасоль изъяли для проверки. Также, по данным Baza, следователи провели обыск в квартире Шина.

Случаи госпитализации с подозрением не ботулизм зафиксировали в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде.

По информации СК, в столице с 11 июня за помощью медиков обратились более 100 человек с признаками отравления. В Нижегородской области число пострадавших, по последним данным, достигло 14 человек, в Казани зафиксировали аналогичное число пострадавших.