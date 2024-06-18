Подмосковный Роспотребнадзор связался с покупателями опасного салата «Лобио с фасолью»

Управление Роспотребнадзора Подмосковья установило круг покупателей салата «Лобио с фасолью» от «Локалкитчен». Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты обзвонили людей, чтобы выяснить, кто ел эту готовую еду, и предоставить рекомендации по обращению к медикам при наличии симптомов заболевания.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области приняты исчерпывающие меры по пресечению нахождения опасной продукции в обороте», — заверили в пресс-службе.

Ранее в Минздраве региона сообщили о том, что в больницы с предварительным диагнозом ботулизм поступили 20 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, состояние восьми оценивают как среднее.

Также в ведомстве подчеркнули, что все медучреждения области полностью обеспечены противоботулинической сывороткой.