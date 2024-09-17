Десятки миллионов за «королеву марафонов». В чем заподозрили Эльмана Пашаева

В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой обмана, по предварительным данным, стал муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей. О какой сумме идет речь, в каких процессах участвовал Пашаев и что он делал в зоне СВО — в материале 360.ru.

Кто такой Эльман Пашаев Эльман Магеррам оглы Пашаев родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая в Армянской ССР. После службы в армии устроился на работу журналистом, затем — в МВД Азербайджана. Окончил Первый московский юридический институт по специальности «юриспруденция», Московскую государственную юридическую академию, Российскую академию госслужбы при президенте, где получил специальность «государственная служба кадровой политики». Пытался окончить аспирантуру в Московской государственной юридической академии по криминологии, но не преуспел. Пашаева включили в столичную коллегию адвокатов «Эгида» в 2004 году. Через пять лет он открыл собственную адвокатскую фирму. Имеет судимость за вымогательство. Шесть раз лишался адвокатского статуса, пять раз его восстанавливал.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Какие дела вел адвокат Эльман Пашаев Эльман Пашаев известен в медийном пространстве благодаря «звездным» клиентам. Он помогал в процессе о правах на личный бренд певице Кате Лель, композитору и театральному режиссеру Юрию Шерлингу — в процессе, касающегося «Мастер-банка». Также адвокат сопровождал развод бывшей супруги заместителя гендиректора гостиницы «Рэдиссон-Славянская» Галины Васильевой. Алексею Панину* помогал в деле о праве на воспитание дочери.

Дело Михаила Ефремова Наибольшую известность Пашаев приобрел как защитник Михаила Ефремова. В июне 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, артист за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Коллеги Ефремова не раз подчеркивали, что сомневаются в компетенциях Пашаева. Сам адвокат заверял публику и своего клиента, что делает все возможное, ведет переговоры с семьей погибшего, ищет свидетелей. Тем не менее Ефремова отправили в колонию: 60-летний артист уже отбыл там 3,5 года из положенных семи с половиной.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Во время работы с Пашаевым Ефремов не раз жаловался на своего защитника и отказывался с ним сотрудничать. Пашаев же называл это «глупостью». После рассмотрения громкого дела Федеральная палата адвокатов нашла в работе Пашаева нарушение адвокатской этики.

Алексей Блиновский На удочку адвоката клюнул и супруг Елены Блиновской. С апреля 2024-го «королева марафонов» находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на общую сумму 906 миллионов рублей. Муж блогерши Алексей выступал учредителем всех ее компаний. Сначала он был фигурантом дела жены, однако позднее отправился в зону СВО, поэтому уголовное производство выделили в отдельное. Против Блиновского возбудили уголовные дела по 198, 174.1 и 187 статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот платежей. Его задержали 9 сентября — за неявку к следователю.

Фото: Блогер Елена Блиновская, ее супруг Алексей и адвокат Наталья Сальникова (слева направо) / РИА «Новости»

Почему Эльман Пашаев ушел на СВО После очередного отзыва лицензии на адвокатскую деятельность Пашаев отправился в зону спецоперации на Украине по контракту с Минобороны России. Какое-то время он находился там вместе со своим клиентом Алексеем Блиновским. Они вместе собирали дроны, поставляли их на фронт. «Пашаев собирал с предпринимателей деньги для нужд СВО, ему верили. Поговаривают, что речь идет о миллиарде. Схема простая: собирал с условных 10 предпринимателей по миллиону на покупку дрона, а потом его продавал через „Авито“», — рассказал 360.ru общественный деятель Андрей Ковалев. Ковалев добавил, что у Эльмана Пашаева не было никаких ранений, хотя он говорил о двух. «Ему даже присвоили какую-то медаль. Кстати, командира его части тоже пока арестовать за соучастие, ведь Пашаев не мог все это делать без его ведома», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Telegram-канал Эльмана Пашаева

Последнее интервью перед задержанием Эльман Пашаев дал Telegram-каналу Mash. Он рассказал, много делает для нужд фронта, но уклонился от конкретики. «Мы здесь производим, создаем, мы здесь много чего делаем», — отметил Пашаев.

За что задержали адвоката Пашаева и что будет дальше «Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября по подозрению в мошенничестве. Он числился на службе в зоне СВО. Следствие возбудило уголовное дело по части четырвтой статьи 159 Уголовного кодекса — по факту мошенничества на сумму в особо крупном размере. Максимальный срок по этой статье составляет 10 лет. Дополнительно могут вменить штраф до миллиона рублей», — сообщил 360.ru правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев. По данным Следственного комитета, в феврале 2024 года Пашаев пообещал Блиновскому за вознаграждение освободить и его самого, и супругу Елену из СИЗО. Юрист получил деньги, но исполнять обещанное, судя по всему, не собирался.

Как утверждает Telegram-канал Baza, Блиновский передал Пашаеву 18,5 миллиона рублей и еще 300 тысяч долларов, то есть более чем 46 миллионов рублей. Это задаток, после которого должно было поступить полное вознаграждение. Однако Пашаев якобы заранее знал о провале дела, поэтому не рассчитывал на оставшуюся сумму. Правоохранительные органы раскрыли махинацию при проверке законности заключения контракта Блиновского с Минобороны. Она началась в апреле 2024 года. По информации Shot, супруга Пашаева Алена также имеет долги перед налоговой — 923 тысячи рублей. Комсолев подчеркнул, что Пашаева задержали не в зоне СВО, а в Москве. Состав преступления есть, уточнил правозащитник. «Вероятно, реальный срок будет. Единственное, его могут освободить от уголовной ответственности для службы на СВО. Но это уже останется за судом», — подытожил судья в отставке.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Пашаева разыскивает ФНС, сообщили СМИ. По данным Mash, он не заплатил налоги на сумму 707 тысяч рублей. Также экс-адвокат может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. Речь идет о тех самых дронах, которые он, предположительно, покупал на собранные с предпринимателей деньги. «Благотворительность для меня является не только важным, но и простым делом», — заявлял Пашаев. Так как 52-летний бывший адвокат все еще числится военнослужащим, военный суд выберет ему меру пресечения 18 сентября.

«Ему не выпутаться» «Эльман Пашаев — профессиональный мошенник с большим стажем. Он умеет грамотно вешать лапшу на уши. Именно поэтому удалось получить от Алексея Блиновского деньги», — заявил Ковалев. По его мнению, Пашаев «ограбил» и знаменитого антиквара Кузнецова, который недавно ушел из жизни. «Он брал деньги с обвиняемых в уголовных преступлениях, ничего не делал, деньги потом не возвращал. Из этой ситуации ему не выпутаться, потому что слишком много людей дадут на него показания. Сядет надолго», — заключил Ковалев.

* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.