Десятки миллионов за «королеву марафонов». В чем заподозрили Эльмана Пашаева
Общественный деятель Ковалев: Пашаев не выпутается и сядет надолго
В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой обмана, по предварительным данным, стал муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей. О какой сумме идет речь, в каких процессах участвовал Пашаев и что он делал в зоне СВО — в материале 360.ru.
Кто такой Эльман Пашаев
Эльман Магеррам оглы Пашаев родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая в Армянской ССР. После службы в армии устроился на работу журналистом, затем — в МВД Азербайджана.
Окончил Первый московский юридический институт по специальности «юриспруденция», Московскую государственную юридическую академию, Российскую академию госслужбы при президенте, где получил специальность «государственная служба кадровой политики». Пытался окончить аспирантуру в Московской государственной юридической академии по криминологии, но не преуспел.
Пашаева включили в столичную коллегию адвокатов «Эгида» в 2004 году. Через пять лет он открыл собственную адвокатскую фирму.
Имеет судимость за вымогательство. Шесть раз лишался адвокатского статуса, пять раз его восстанавливал.
Какие дела вел адвокат Эльман Пашаев
Эльман Пашаев известен в медийном пространстве благодаря «звездным» клиентам. Он помогал в процессе о правах на личный бренд певице Кате Лель, композитору и театральному режиссеру Юрию Шерлингу — в процессе, касающегося «Мастер-банка».
Также адвокат сопровождал развод бывшей супруги заместителя гендиректора гостиницы «Рэдиссон-Славянская» Галины Васильевой. Алексею Панину* помогал в деле о праве на воспитание дочери.
Дело Михаила Ефремова
Наибольшую известность Пашаев приобрел как защитник Михаила Ефремова. В июне 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, артист за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Коллеги Ефремова не раз подчеркивали, что сомневаются в компетенциях Пашаева. Сам адвокат заверял публику и своего клиента, что делает все возможное, ведет переговоры с семьей погибшего, ищет свидетелей. Тем не менее Ефремова отправили в колонию: 60-летний артист уже отбыл там 3,5 года из положенных семи с половиной.
Во время работы с Пашаевым Ефремов не раз жаловался на своего защитника и отказывался с ним сотрудничать. Пашаев же называл это «глупостью».
После рассмотрения громкого дела Федеральная палата адвокатов нашла в работе Пашаева нарушение адвокатской этики.
Алексей Блиновский
На удочку адвоката клюнул и супруг Елены Блиновской. С апреля 2024-го «королева марафонов» находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на общую сумму 906 миллионов рублей.
Муж блогерши Алексей выступал учредителем всех ее компаний. Сначала он был фигурантом дела жены, однако позднее отправился в зону СВО, поэтому уголовное производство выделили в отдельное.
Против Блиновского возбудили уголовные дела по 198, 174.1 и 187 статьям: уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот платежей. Его задержали 9 сентября — за неявку к следователю.
Почему Эльман Пашаев ушел на СВО
После очередного отзыва лицензии на адвокатскую деятельность Пашаев отправился в зону спецоперации на Украине по контракту с Минобороны России. Какое-то время он находился там вместе со своим клиентом Алексеем Блиновским. Они вместе собирали дроны, поставляли их на фронт.
«Пашаев собирал с предпринимателей деньги для нужд СВО, ему верили. Поговаривают, что речь идет о миллиарде. Схема простая: собирал с условных 10 предпринимателей по миллиону на покупку дрона, а потом его продавал через „Авито“», — рассказал 360.ru общественный деятель Андрей Ковалев.
Ковалев добавил, что у Эльмана Пашаева не было никаких ранений, хотя он говорил о двух.
«Ему даже присвоили какую-то медаль. Кстати, командира его части тоже пока арестовать за соучастие, ведь Пашаев не мог все это делать без его ведома», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Последнее интервью перед задержанием Эльман Пашаев дал Telegram-каналу Mash. Он рассказал, много делает для нужд фронта, но уклонился от конкретики.
«Мы здесь производим, создаем, мы здесь много чего делаем», — отметил Пашаев.
За что задержали адвоката Пашаева и что будет дальше
«Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали 17 сентября по подозрению в мошенничестве. Он числился на службе в зоне СВО. Следствие возбудило уголовное дело по части четырвтой статьи 159 Уголовного кодекса — по факту мошенничества на сумму в особо крупном размере. Максимальный срок по этой статье составляет 10 лет. Дополнительно могут вменить штраф до миллиона рублей», — сообщил 360.ru правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев.
По данным Следственного комитета, в феврале 2024 года Пашаев пообещал Блиновскому за вознаграждение освободить и его самого, и супругу Елену из СИЗО. Юрист получил деньги, но исполнять обещанное, судя по всему, не собирался.
Как утверждает Telegram-канал Baza, Блиновский передал Пашаеву 18,5 миллиона рублей и еще 300 тысяч долларов, то есть более чем 46 миллионов рублей. Это задаток, после которого должно было поступить полное вознаграждение. Однако Пашаев якобы заранее знал о провале дела, поэтому не рассчитывал на оставшуюся сумму.
Правоохранительные органы раскрыли махинацию при проверке законности заключения контракта Блиновского с Минобороны. Она началась в апреле 2024 года.
По информации Shot, супруга Пашаева Алена также имеет долги перед налоговой — 923 тысячи рублей.
Комсолев подчеркнул, что Пашаева задержали не в зоне СВО, а в Москве. Состав преступления есть, уточнил правозащитник.
«Вероятно, реальный срок будет. Единственное, его могут освободить от уголовной ответственности для службы на СВО. Но это уже останется за судом», — подытожил судья в отставке.
Кроме того, Пашаева разыскивает ФНС, сообщили СМИ. По данным Mash, он не заплатил налоги на сумму 707 тысяч рублей.
Также экс-адвокат может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. Речь идет о тех самых дронах, которые он, предположительно, покупал на собранные с предпринимателей деньги.
«Благотворительность для меня является не только важным, но и простым делом», — заявлял Пашаев.
Так как 52-летний бывший адвокат все еще числится военнослужащим, военный суд выберет ему меру пресечения 18 сентября.
«Ему не выпутаться»
«Эльман Пашаев — профессиональный мошенник с большим стажем. Он умеет грамотно вешать лапшу на уши. Именно поэтому удалось получить от Алексея Блиновского деньги», — заявил Ковалев.
По его мнению, Пашаев «ограбил» и знаменитого антиквара Кузнецова, который недавно ушел из жизни.
«Он брал деньги с обвиняемых в уголовных преступлениях, ничего не делал, деньги потом не возвращал. Из этой ситуации ему не выпутаться, потому что слишком много людей дадут на него показания. Сядет надолго», — заключил Ковалев.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.