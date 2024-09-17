СК вышел на Пашаева при проверке контракта Блиновского с Минобороны

Shot: на Пашаева вышли при проверке контракта Блиновского с Минобороны

Следователи вышли на бывшего адвоката Эльмана Пашаева при проверке законности заключения контракта Алексея Блиновского с Минобороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Законность контракта мужа блогера Елены Блиновской начали проверять в апреле. По данным канала, отправку Алексея в зону спецоперации хотели использовать, чтобы суд изменил меру пресечения «королеве марафонов».

Защита Блиновской пыталась перевести ее из СИЗО под домашний арест под предлогом того, что четверо детей остались без обоих родителей, а их воспитанием занимаются бабушка и дедушка. Однако аргумент не сработал. Срок заключения под стражей Блиновской продлили до 2 февраля 2025 года.

Эльмана Пашаева задержали в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Его подозревают в получении денег за обещание освободить Блиновских от уголовной ответственности.