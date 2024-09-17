Сумма ущерба по делу Пашаева превысила 40 миллионов рублей

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева заподозрили в незаконном получении от Алексея Блиновского более чем 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что в феврале, находясь в Москве, Пашаев убедил Блиновского, что может освободить его самого и его супругу Елену от уголовной ответственности. За это бывший адвокат потребовал крупную сумму денег. Блиновский согласился и передал средства. Однако уже значительно позже, в июне, МВД объявило мужа «королевы марафонов» в розыск.

Против Пашаева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно статье Уголовного кодекса, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас бывшему адвокату избирают меру пресечения.

В мае сообщалось, что Пашаев, находясь в зоне специальной военной операции, получил ранения.