Пашаева могут посадить на 10 лет по делу о мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на данные Уголовного кодекса РФ сообщило РИА «Новости».
Сегодня бывшего адвоката задержали в Москве, в СК заявили о решении вопроса по избранию ему меры пресечения.
По данным следствия, в феврале этого года Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Он попросил за свои услуги крупную сумму денег.