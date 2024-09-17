Пашаева могут посадить на 10 лет по делу о мошенничестве

Экс-адвокату Пашаеву грозит до 10 лет по делу о крупном мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на данные Уголовного кодекса РФ сообщило РИА «Новости».

Сегодня бывшего адвоката задержали в Москве, в СК заявили о решении вопроса по избранию ему меры пресечения.

По данным следствия, в феврале этого года Пашаев убедил бизнесмена Алексея Блиновского в том, что якобы может освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Он попросил за свои услуги крупную сумму денег.

Ранее Пашаев опровергал сообщения о том, что в зоне СВО задержали Алексея Блиновского.

В середине августа блогеру Елене Блиновской продлили срок содержания под стражей до 2 февраля 2025 года. Также суд продлил сроки ареста, наложенного на имущество блогерши.