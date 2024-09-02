Сегодня 04:07 Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской? Блиновская частично призналась в неуплате налогов: но срок по делу ей не грозит 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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Елена Блиновская

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская вернулась в новостную повестку 30 августа. Ее уголовное дело наконец дошло до суда. В ходе первого заседания сторона обвинения раскрыла заработки подсудимой, а также подробности всех вменяемых ей преступлений. Пока блогер признала вину только по одному из трех пунктов обвинения, но срок по нему давно истек. Какое наказание грозит Елене Блиновской и почему «королева марафонов» может избежать колонии узнал 360.ru.

Дело Елены Блиновской

Организатора «Марафонов желаний» задержали 27 апреля прошлого года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании полученных средств. Сдаваться в руки следователей Блиновская не захотела и успела добраться до границы с Белоруссией на арендованной машине. В аэропорту Минска ее уже ждал билет в Ташкент, откуда она могла улететь куда угодно.

Фото: РИА «Новости»

После задержания в офисе и доме Блиновской в элитном поселке в городском округе Истра прошли обыски. О том, что блогер явно не бедствовала свидетельствовали припаркованные рядом Range Rover и Lamborghini, а также стоящие в гараже два мотоцикла. В доме криминалисты нашли ящики с драгоценностями и дорогие брендовые сумки.

Суд арестовал недвижимость и имущество Блиновской, а в ходе дальнейшего расследования и активы ее мужа Алексея. Но после его отъезда в зону проведения специальной военной операции следователи выделили для него отдельное уголовное производство, так что пока перед судом «королеве марафонов» придется отдуваться в одиночестве.

Фото: Алексей Блиновский с женой Еленой / Соцсети

Сначала уголовное дело развивалось достаточно спокойно. Суд назначил Блиновской домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Доступ к аккаунтам получил ее супруг, который продолжил их вести до предъявления обвинения.

Сидевшая дома Блиновская даже устроила вечеринку, куда пригласила своих знакомых. Так могло продолжаться до суда, пока в середине января следователи не подали ходатайство о смене пресечения меры обвиняемой и взятия ее под стражу из-за регулярных нарушений правил домашнего ареста. В следственном изоляторе Блиновская находится до сих пор и именно оттуда ее привезли на первое заседание в Савеловский суд Москвы.

В чем обвинили Елену Блиновскую?

Первое судебное заседание по делу Блиновской судья открыл для прессы, несмотря на поданные адвокатами ходатайства закрыть процесс. Единственное, чего удалось добиться защитникам, так это снять арест с ее квартиры в ЖК «Донской Олимп», чтобы вырученные от продажи недвижимости деньги направить в счет погашения долга перед налоговой.

Разобравшись с адвокатами, судья предоставил слово прокурору, который зачитал обвинение. Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость на общую сумму 906 миллионов рублей, легализацию преступных доходов на 716 миллионов, а также неправомерном обороте средств платежей.

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В ходе выступления прокурор объявил, что заработок Блиновской с 2019 по 2021 год составил более четырех миллиардов рублей. Средства подсудимая заработала за счет продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту.

Но вместо уплаты налога в 20% она использовала упрощенную схему, которая разрешена, если годовая сумма дохода составляет 150 миллионов рублей в год. Для этого Блиновская раздробила бизнес на два десятка фирм в Москве, Красноярском крае, Ярославской, Мурманской, Белгородской и Вологодской областях. Учредителем большинства контор стал ее супруг.

Фото: РИА «Новости»

Компании заключили между собой фиктивные договоры и таким образом прогнали друг через друга 716 миллионов рублей, тех самых «отмытых денег». Неправомерный оборот платежей, по мнению обвинения, заключался в том, что Блиновская на протяжении почти полутора лет прогоняла через банк «доходы» двух фирм без разрешения номинальных руководителей.

В чем призналась Елена Блиновская?

Подсудимая заявила, что согласна только с обвинением в неуплате налогов. Но ответственность за это несет ее команда, которая занималась всеми бухгалтерскими задачами. Блиновская заявила, что в 2019 году забеременела четвертым ребенком и у нее не было времени вникать во все тонкости налогообложения.

Фото: РИА «Новости»

«Я развлекалась и увлекалась любимым делом — обучением психологии, у меня было бесконечное обучение онлайн, а бухгалтерия меня не интересовала», — заявила подсудимая и добавила, что всеми этими вопросами занималась ее команда, которая посоветовала ей раздробить бизнес.

Неожиданное признание связано с тем, что срок давности по этому обвинению истек 15 июля. Об этом заявил представляющий интересы Блиновской адвокат Булат Солтаханов. Он подчеркнул, что такое решение может принять следователь или судья, который станет рассматривать это дело.

Фото: РИА «Новости»

С обвинением в легализации преступных доходов Блиновская не согласилась. Она подчеркнула, что все открытые ей компании не занимались коммерческой деятельностью и выдача займов по контрактам тоже не была фальшивой, потому что все организации погасили долги. Отвергла она обвинения в том, что перегоняла деньги двух компаний. Она подчеркнула, что даже не общалась с руководителями двух фирм. Все решения они принимали самостоятельно.

«Какая здесь моя роль, я откровенно не понимаю», —заявила Блиновская.

После этого выступили адвокаты, которые заявили, что все обвинение построено на субъективном мнении следователя и показаниях заинтересованных лиц. Защитники заявили, что неправомерный оборот средств Блиновской вменили неправомерно, а легализация денег дублирует дело о неуплате налогов. Следующее заседание пройдет 12 сентября и там начнется допрос свидетелей. Так как в деле не один десяток томов, то процесс затянется. Но даже если Блиновскую признают виновной, то по одной статье срок давности уже истек, а за остальные она может получить отсрочку от отбытия наказания как многодетная мать.