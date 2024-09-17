Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве. Он получил деньги от мужа Блиновской

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве. Об этом утром 16 сентября сообщили в пресс-службе СК. Против экс-юриста возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение он освободит семейную пару от ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Они договорились о личной встрече, и экс-адвокат получил крупную сумму денег.

Ранее Пашаев опроверг информацию о задержании Алексея Блиновского.

По данным Telegram-канала Shot, супруг «королевы марафонов» погасил свой долг перед ФНС в 40 тысяч рублей. После ареста счетов семьи он задолжал кредитным организациям 7,6 миллиона рублей. Авторы канала отметили, что бизнесмен находится на грани банкротства.