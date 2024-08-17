Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Запущенные украинскими боевиками снаряды упали на торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка. После детонации в здании начался сильный пожар. Ранения различной степени тяжести получили 13 человек, включая 15-летнего подростка, который попал в реанимацию. 360.ru собрал всю известную к этому часу информацию об ударе по городу.

Прямое попадание

Первые сообщения о том, что торговый центр «Галактика» загорелся от попадания украинского снаряда появились около 13:00. По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, это был уже шестой обстрел Петровского района города украинской артиллерией. Также повреждения получили жилые дома и больница № 14.

За 15 минут украинские боевики выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Попадание в «Галактику» на видео сняли очевидцы. Судя по кадрам, всего в здание прилетели два боеприпаса.

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что охватившее торговый центр пламя распространилось на площади в 10 тысяч квадратных метров. Но потушить огонь прибывшие на место спасатели сначала не смогли, потому что украинские военные продолжали обстрел, а также запустили по Петровскому району ударные беспилотники.

Фото: РИА «Новости»

К горящему торговому центру приехали городские волонтеры, которые помогали людям выбраться из здания. Один из участников спасательной операции Андрей Лысенко в комментарии 360.ru заявил, что вместе с другими активистами через обшивку достал одну женщину, которой стало плохо.

Около 20 человек смогли выбежать. Там могли погибнуть десятки. Работают много людей, кассиры. Оттуда просто никто не успел выбежать, сразу вспыхнуло — за три минуты. Я двери тяпкой выбивал, оттуда пошел дым и огонь, ничего не смогли сделать. Андрей Лысенко Волонтер из Донецка

Еще один донецкий общественник Никита Комов заявил, что пламя полностью уничтожило торговый центр.

«Весь ТЦ выгорел, внутри просто пепел и открытый огонь. Сильное задымление, дым видно на весь город. Пожарные только пытаются тушить центр, но он просто весь выгорел, поле из пепла. ВСУ явно стреляли несколько раз, чтобы конкретно в торговый попасть», —заявил он.

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Пожар локализовали только к вечеру. К этому времени стало известно о 11 раненых: пяти мужчинах и пяти женщинах, а также 15-летнем мальчике-подростке, который пострадал сильнее всех. Ближе к ночи появились сообщения о еще одном пострадавшем.

Бригада скорой помощи забрала юношу в реанимацию. Медики установили, что один из осколков прошил тело юного пациента насквозь, еще один обломок боеприпаса прошел по касательной.

Фото: РИА «Новости»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что жертв удалось избежать, благодаря грамотно выстроенной работе сотрудников службы безопасности, которые оперативно вывели людей из торгового центра. «Я считаю, правильно представит их к наградам Донецкой Народной Республики, потому что, действительно, они спасли жизнь этим посетителям», — заявил он. Он добавил, что восстановить торговый центр «Галактика» не удастся. Пожар и обстрел разрушили здание до основания. Пушилин подчеркнул, что пока данных о погибших нет. Спасатели работают на месте и занимаются разбором завалов уничтоженного огнем и украинскими снарядами здания.

Реакция на удар ВСУ по «Галактике»

Актом геноцида назвала удар по одному из крупнейших торговых центров Донецка уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. Она отметила, что украинские боевики прекрасно знали, что в момент обстрела в здании находились простые люди, которые пришли за покупками.

«Убийцы били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины», — заявила она.

Фото: РИА «Новости»

Морозова добавила, что подготовила официальные обращения на имя уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой, а также в международные организации. «Требую немедленного осуждения и прямых действий в отношении Киева, со стороны международного правозащитного сообщества», — добавила Морозова. С тем, что удар по торговому центру имел целенаправленный характер, согласился посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. «Ударили в полдень, когда точно были уверены, что магазины полны гражданскими жителями. Именно поэтому говорит о „непреднамеренном ударе“ нет никакого смысла. Все было рассчитано и сделано с целью посеять страх и панику и обернуть гнев против нацистов в сторону российской власти», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Мирошник добавил, что удары по «Галактике» стали еще одним циничным актом украинских нацистов, которые поставили перед собой задачу сделать жизнь людей на прифронтовых территориях невыносимой.

Член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин призвал дать правовую оценку новому военному преступления Украины не только Россию, но и весь мир. «Та часть мирового сообщества, которая продолжает поддерживать режим Зеленского, должна наконец открыть глаза и увидеть истинную сущность современной Украины. Виновные должны понести заслуженное наказание», — заявил он. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что украинские боевики пошли на очередной теракт из-за охватившего их отчаяния после начала продвижения российских войск на линии соприкосновения. Компенсировать провалы на фронте ВСУ решили путем убийств и усиления паники среди людей.

Очевидно, что Киев получил карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения в целях расшатать стабильность внутри нашей страны Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России

Дипломат добавила, что жестокость киевского режима дала обратный эффект и россияне объединились перед лицом угрозы, а количество добровольцев-контрактников, готовых встать на защиту страны только выросло.

«Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима», — подчеркнула Захарова и добавила, что всех ответственных за военное преступление ждет наказание. Представитель МИД предупредила, что Россия подготовит жесткий ответ за обстрел Донецка. Также она призвала мировое сообщество и организации не оставаться в стороне и осудить действия украинских боевиков.