Обстрел ВСУ разрушил ТЦ «Галактика» полностью

Пушилин заявил о полном разрушении ТЦ «Галактика» после обстрела ВСУ

Восстановить пострадавший от обстрела украинских боевиков торговый центр «Галактика» невозможно. Прилетевшие снаряды и беспилотники разрушили здание до основания. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» .

Он добавил, что охвативший торговый центр пожар спасатели локализовали. Сейчас на месте идет разбор завалов.

«На данный момент погибших в самом здании не обнаружено», — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР добавил, что о восстановлении или ремонте «Галактики» сейчас речи не идет, так как обстрел разрушил ТЦ полностью.

Всего при обстреле торгового центра «Галактика» пострадали 11 жителей Донецка. В самом тяжелом состоянии оказался 15-летний школьник. Мальчик получил осколочные ранения от взорвавшихся снарядов. Врачи забрали его в реанимацию. Состояние остальных пострадавших медики оценили как средней и тяжелой степени тяжести.

Следственный комитет России квалифицировал обстрел донецкого торгового центра как теракт и завел уголовное дело. Официальный представитель ведомства Татьяна Петренко пообещала, что криминалисты установят личности всех украинских боевиков, причастных к обстрелу, и привлекут их к ответственности.