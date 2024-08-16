В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным терактом

Захарова: удар ВСУ по ТЦ в Донецке является спланированным актом терроризма

Фото: РИА «Новости»

Атака украинских военных по ТЦ «Галактика» в Донецке является тщательно спланированным актом терроризма и жестом отчаяния на фоне уверенного продвижения ВС России. Заявление официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовала пресс-служба ведомства.

«Его задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику», — указала она.

Захарова отметила, украинские власти получили «карт-бланш от западных кураторов на совершение как можно большего количества зверств в отношении мирного населения». Таким образом Украина пытается расшатать стабильность внутри  России.

ВСУ нанесли удар по ТЦ «Галактика» в Петровском районе Донецка 16 августа, после этого начался сильный пожар. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что площадь пожара составила свыше 10 тысяч квадратных метров. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди них — 15-летний подросток. Сейчас он находится в реанимации.

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