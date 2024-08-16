Среди пострадавших при ударе ВСУ по донецкому ТЦ «Галактика» оказался подросток

Пушилин сообщил о семи пострадавших после удара ВСУ по ТЦ «Галактика»

Фото: Телеканал «360»

Ранения при ударе ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке получили минимум семь человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Сегодня с 12:00 враг наносит целенаправленные массированные удары по Петровскому району столицы региона», — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что после атаки украинских боевиков здание ТЦ охватил огонь. Повреждения также получило здание Центральной городской больницы № 14.

«По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать», — сказал глава ДНР.

К горящему ТЦ уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания превысила 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложнила непростая оперативная обстановка: сотрудникам МЧС приходится периодически отъезжать на безопасное расстояние.

Погибших, по предварительным данным, двое. Официально эти сведения пока не подтверждали.

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