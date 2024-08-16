«Никто не успел выбежать». Волонтер назвал число погибших в ТЦ «Галактика» в Донецке

В результате атаки украинских военных на торговый центр «Галактика» в Донецке могли погибнуть десятки людей. Об этом 360.ru сообщил волонтер Андрей Лысенко.

«Мы успели через обшивку вытащить только одну женщину. Около 20 человек смогли выбежать. Там могли погибнуть десятки людей. Работают много людей, кассиры. Оттуда просто никто не успел выбежать, сразу вспыхнуло — за три минуты. Я двери тяпкой выбивал, оттуда пошел дым и огонь, ничего не смогли сделать», — сказал он.

Лысенко отметил, что националисты использовали ствольную артиллерию для атаки на мирный объект, именно в ТЦ было как минимум два прилета.

Общественник из Донецка Никита Комов добавил, что после пожара торговый центр выгорел практически полностью.

«Бывал в этом центре, покупали вещи, обедали. Сейчас весь ТЦ выгорел весь, внутри просто пепел и открытый огонь. Сильное задымление, дым видно на весь город. Пожарные только пытаются тушить центр, но он просто весь выгорел, поле из пепла. ВСУ явно стреляли несколько раз, чтобы конкретно в ТЦ попасть», — заключил мужчина.

ВСУ атаковали торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка днем 16 августа. Появлялась информация о как минимум двух погибших, официально данные о жертвах не подтверждали.