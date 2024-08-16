Число пострадавших при ударе ВСУ по ТЦ в Донецке возросло до 11

Минздрав ДНР: 11 человек пострадали при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до 11. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве ДНР.

«Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек», — заявили в министерстве.

После удара ВСУ по ТЦ «Галактика»в Петровском районе Донецка начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, огонь распространился на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка. Сотрудникам МЧС приходится отъезжать на безопасное расстояние, но ликвидация огня продолжается, заявил он.

Глава региона отмечал, что среди пострадавших есть минимум один подросток. Также при обстреле повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14, добавил Пушилин.

Ранее волонтер Андрей Лысенко предположил, что в результате атаки ВСУ на торговый центр могли погибнуть десятки людей.