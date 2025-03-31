Неадекват с 2 ружьями устроил стрельбу в центре Мурманска. Крышу многоэтажки брали штурмом

Минувшей ночью спецназ Росгвардии проводил спецоперацию по обезвреживанию стрелка, засевшего на крыше многоэтажки в центре Мурманска. Мужчина палил по окнам, автомобилям и сотрудникам полиции. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Что известно о стрельбе в Мурманске 30 марта

Информация о стрельбе в центре города появилась накануне вечером. Оказалось, что неизвестный залез на крышу дома № 10 на Кольском проспекте и начал палить оттуда.

«В вечернее время в полицию поступила информация о хлопках, похожих на звуки выстрела с крыши жилого дома по Кольскому проспекту», — сообщила пресс-служба МВД России.

Патрульно-постовая служба и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место ЧП. Правоохранители оцепили проезжую часть и территории у жилых домов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал население соблюдать спокойствие, погасить свет и не подходить к окнам, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу правоохранителей. Он также попросил жителей не рисковать ради ради «горячего» видео.

Сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» удалось штурмовать крышу 14-этажного здания, а затем нейтрализовать забаррикадировавшегося злоумышленника. Видео задержания стрелка опубликовала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. На месте происшествия изъяли гильзы, две единицы огнестрельного оружия и личные вещи подозреваемого.

«Стрелок обезврежен. Спасибо правоохранителям за работу», — сообщил Чибис.