Неадекват с 2 ружьями устроил стрельбу в центре Мурманска. Крышу многоэтажки брали штурмом
Минувшей ночью спецназ Росгвардии проводил спецоперацию по обезвреживанию стрелка, засевшего на крыше многоэтажки в центре Мурманска. Мужчина палил по окнам, автомобилям и сотрудникам полиции. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.
Что известно о стрельбе в Мурманске 30 марта
Информация о стрельбе в центре города появилась накануне вечером. Оказалось, что неизвестный залез на крышу дома № 10 на Кольском проспекте и начал палить оттуда.
«В вечернее время в полицию поступила информация о хлопках, похожих на звуки выстрела с крыши жилого дома по Кольскому проспекту», — сообщила пресс-служба МВД России.
Патрульно-постовая служба и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место ЧП. Правоохранители оцепили проезжую часть и территории у жилых домов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал население соблюдать спокойствие, погасить свет и не подходить к окнам, а также не снимать и не выкладывать в соцсети работу правоохранителей. Он также попросил жителей не рисковать ради ради «горячего» видео.
Сотрудникам мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» удалось штурмовать крышу 14-этажного здания, а затем нейтрализовать забаррикадировавшегося злоумышленника. Видео задержания стрелка опубликовала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. На месте происшествия изъяли гильзы, две единицы огнестрельного оружия и личные вещи подозреваемого.
«Стрелок обезврежен. Спасибо правоохранителям за работу», — сообщил Чибис.
Задержанный выжил, но получил ранения бедра и глаз. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей.
Из-за случившегося один мужчина порезался разбитым стеклом, у женщины поднялось давление, сообщил Telegram-канал Mash.
Кто открыл стрельбу с крыши в Мурманске
Мурманским стрелком оказался 44-летний местный житель 1981 года рождения Владислав З. По данным Telegram-канала Shot, он жил в том же доме, с крыши которого открыл огонь.
На злоумышленника был зарегистрирован карабин «Вепрь» калибра 7,62 миллиметра и гладкоствольное ружье МР-27. Мужчина не имел судимостей, но его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Стрелок — сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах Мурманской области.