Силовики в Мурманске захватили стрелявшего с крыши мужчину

Силовики обезвредили неизвестного мужчину, устроившего стрельбу в Мурманске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

До этого житель многоэтажки, на крыше которой залег стрелок, сообщил 360.ru, что правоохранители сначала не могли попасть к нему из-за забаррикадированного прохода.

Видео задержания стрелка опубликовала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. На кадрах видно, как сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии штурмовали крышу 14-этажного здания, а затем нейтрализовали злоумышленника.

«Подняться к нему на крышу не могут. Там два входа и оба такие, что так не зайдешь по лестнице. Там по настенной лестнице нужно только подниматься», — рассказал очевидец.

В процессе операции правоохранители также перекрыли квартал дома, где на крыше залег стрелок.

Ранее Чибис призывал мурманчан не снимать и не выкладывать в Сети работу правоохранителей, задерживающих стрелка.