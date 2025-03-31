СК возбудил уголовное дело о посягательстве на полицию при стрельбе в Мурманске

Стрелявший с крыши мужчина в Мурманске попал по полицейской машине. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Мурманской области.

Мужчина открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы. В ходе штурма силовики обезвредили стрелявшего.

«Пострадавших нет», — сообщило следственное управление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На крыше многоэтажки по Кольскому проспекту, 10 криминалисты изъяли гильзы, две единицы огнестрельного оружия и личные вещи подозреваемого.

Очевидец рассказал 360.ru, что силовики не сразу подобрались к стрелку из-за забаррикадированного прохода на крышу. По некоторым данным, он выжил после штурма, но получил ранение.