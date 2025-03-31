Стрелявший с крыши мужчина в Мурманске выжил после штурма

Силовики задержали мужчину, который открыл огонь с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Он получил ранение, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Он ранен», — сказал собеседник агентства.

Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что силовики «нейтрализовали» стрелка. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис тоже заявил, что он обезврежен. По информации Telegram-канала Shot, во время штурма мужчина получил тяжелое ранение.

Крышу 14-этажного дома, с которой он открыл огонь, штурмовали бойцы СОБРа «Росомаха» и ОМОН «Медведь». Прибывшие на место силовики перекрыли дорогу в районе Молодежного проезда. Мужчина стрелял из карабина по прохожим, машинам и окнам соседних домов. Его личность и мотивы установит полиция.