Раскрыта личность стрелявшего в Мурманске мужчины

Мужчина, открывший стрельбу в Мурманске, оказался 44-летним горожанином. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

«Местный житель, 1981 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Вечером 30 марта неизвестный открыл огонь по экипажу патрульно-постовой службы и попал по патрульной машине. Стрельба производилась с крыши дома на Кольском проспекте. Среди местных жителей никто не пострадал.

В ходе штурма сотрудники ОМОН обезвредили стрелявшего. СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей. На месте происшествия изъяли гильзы, две единицы огнестрельного оружия и личные вещи подозреваемого.

Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что силовики не сразу смогли подобраться к стрелку из-за забаррикадированного прохода на крышу. В процессе операции они перекрыли квартал дома, где залег мужчина.