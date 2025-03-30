Губернатор обратился к жителям Мурманска на фоне сообщений о стрельбе в городе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к мурманчанам, подтвердив, что на Кольском проспекте неизвестный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале .

«В Мурманске на Кольском, 10 — стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики», — отметил глава региона.

Чибис попросил жителей соблюдать спокойствие, погасить свет и не подходить к окнам. Тем более не снимать и не выкладывать в соцсети работу правоохранителей. Он также попросил их не рисковать ради ради «горячего» видео. Губернатор напомнил мурманчанам, что доверять нужно только проверенной информации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что неизвестный мужчина, вооруженный карабином, открыл стрельбу с крыши девятиэтажного здания.