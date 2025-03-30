Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Мурманске

Неизвестный мужчина открыл огонь с крыши девятиэтажного здания. Стрельба произошла в Кольском районе Мурманска, сообщил Telegram-канал Shot.
«Мужчина, предварительно, находится на крыше общежития», — уточнили в сообщении.
Правоохранители полностью перекрыли движение транспорта в районе Молодежного проезда. По предварительным данным, стрелок вооружен карабином. Информации о пострадавших не поступало. На место прибыли силовики.
Ранее в Санкт-Петербурге водитель Lexus выстрелил в 19-летнего парня из-за конфликта на парковке. Молодого человека доставили в больницу с ранением грудной клетки. Стрелявшего оперативно задержали. Выяснилось, что у него есть судимость за кражу.
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