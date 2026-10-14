Юрист Жорин предупредил о штрафах за реалистичные ИИ-фото происшествий

За распространение сгенерированных нейросетями реалистичных изображений несуществующих взрывов, пожаров и катастроф может грозить административная ответственность. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru .

Публикация созданного нейросетью изображения медведя в Амурской области обернулась для девушки штрафом в 15 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство НСН со ссылкой на юриста.

Изначально девушке грозило взыскание в размере от 30 до 100 тысяч рублей, однако суд учел смягчающие обстоятельства и снизил сумму. Административная ответственность наступила не за саму генерацию картинки или ложный вызов полиции, а за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу безопасности.

Юрист подчеркнул, что одного лишь факта испуга населения недостаточно для наказания. Для привлечения к ответственности требуется подтвердить все элементы правонарушения, включая преднамеренное распространение ложных сведений и наличие угрозы, предусмотренной законом.