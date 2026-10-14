Под Новосибирском отстрелили нападавшего на скот медведя весом около 500 кг

Медведя весом примерно 500 килограммов (почти в три раза крупнее обычного бурого), который в течение полутора лет нападал на скот в Венгеровском районе Новосибирской области и уничтожил порядка 40 голов, устранили. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

«С весны 2025 по август 2026 года медведь неоднократно выходил к местам выпаса скота в Венгеровском районе и нападал на сельскохозяйственных животных», — заявили в ведомстве.

За этот срок, предположительно, зверь уничтожил около 40 голов, он долго кормился мясом и, по визуальной оценке, весил около полутонны.

Своевременных сообщений о нападениях на животных специалистам не поступали, поэтому информация о случившемся не сразу прояснилась. Как только поступили соответствующие сведения, приняли необходимые меры. Животное ликвидировали, больше оно не представляет опасности.

Ранее жительницу Приамурья оштрафовали на 15 тысяч рублей за фото медведя, сгенерированного с помощью ИИ.