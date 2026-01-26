Сегодня 20:11 Крылатая Х-101 и ее атомная «сестра». Почему российская ракета из 80-х все еще пугает Запад Историк Кнутов: Х-101 по многим параметрам превосходит американский Tomahawk 0 0 0 Фото: Нейросеть Kandinsky 3.0 / Kandinsky & 360.ru Эксклюзив

Армия

Ядерное оружие

Ракеты

Военные

Россия

Оружие

ПВО

Технологии

Ракеты Х-101 не зря называли советским ответом на Tomahawk. Американские «топоры» до сих пор не могут угнаться за отечественной разработкой. Помимо большой скорости и скрытности, у нее совершенно уникальная система наведения и ориентации в пространстве. Судя по западным публикациям, это оружие никого не оставляет равнодушным.

История Х-101 Стратегическую крылатую ракету «воздух-земля» Х-101 с использованием технологий снижения радиолокационной заметности разработали в 80-х годах прошлого века в дубнинском конструкторском бюро «Радуга». В те времена как раз искали замену ракеты Х-55 — первой в СССР крылатой ракеты с полностью цифровым оборудованием. Работы над новыми боеголовками прервал развал Советского Союза. Когда в конце 90-х годов разработка новой ракеты с повышенной скрытностью и точностью началась вновь, приходилось учитывать новые аспекты. Например, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

Фото: Ракета Х -101. Vslv / Википедия

Полноценную разработку начали в 1995-м, первый полет состоялся спустя три года, а еще через два провели оценочные испытания. Ракеты встали на вооружение в 2012 году. Известно, что Х-101 предназначена для точных ударов по хорошо защищенным целям. Полет ракеты на малой высоте с учетом рельефа местности позволяет ей уклоняться от радиолокационного и инфракрасного обнаружения. С увеличенной дальностью полета Х-101 может поражать цели по всей Европе или за ее пределами.

Фото: Ту-160 пускает ракету Х-101. Mil.ru / Википедия

Уникальная ракета Ракета Х-101 выпускается в двух вариантах, уточнил в разговоре с 360.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Первый — с обычной боевой частью, причем она может быть и осколочно-фугасная, и проникающая, и бетонобойная, и кассетная. Вариант второй, Х-102, — ядерная, ее максимальная дальность полета составляет до пяти с половиной километров. «Ракета с точки зрения транспортировки и использования ее носителями — стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 — очень удобна: крылья и хвостовое оперение складываются, двигатель при транспортировке убирается внутрь, благодаря этому боеприпас занимает мало места», — рассказал Кнутов.

Фото: межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160. UAC / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Leonid Faerberg / www.globallookpress.com 2/2

В полете двигатель тоже выходит из внутренней части, крылья раскрываются, как и хвостовое оперение, пояснил военный эксперт. Максимальная скорость — 970 километров в час. Обычная боевая часть весит 430 килограммов, что вполне достаточно и сопоставимо с ракетами «Искандер». Изготавливается из композитных радиопоглощающих материалов. Полет идет на высоте 30-70 метров.

Особенность Х-101 в том, что там нет ориентации по системе ГЛОНАСС. Используются инерциальная система наведения и электронная оптика. То есть ракета сравнивает те объекты, которые она видит под собой, с тем, что заложено в ее память. Таким образом корректируется курс. При подлете к цели применяется либо радиолокационная головка самонаведения, либо оптико-электронная. Юрий Кнутов

Военный эксперт подчеркнул, что главное достоинство Х-101 в том, что ее можно перенацеливать в полете: уже после старта задать другую цель или изменить маршрут в обход комплексов противовоздушной обороны противника и так обеспечить стопроцентное поражение нужного объекта. Кнутов также добавил, что форма ракеты тоже особая: ее нижняя часть почти плоская для эффективного сокращения отражающей поверхности. Чтобы радиолокационные лучи уходили в стороны, а не возвращались назад к радару. «Можно говорить, что Х-101 по целому ряду параметров превосходит американский Tomahawk. В том числе и по точности наведения: вероятное отклонение не более десяти метров, что позволяет отнести российскую ракету к высокоточному оружию», — заверил эксперт.

Фото: Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ / РИА «Новости»

Иностранные схемы в Х-101 Российская сторона всегда заявляла, что Х-101 выполнена на новой технологической основе и имеет исключительно российские комплектующие. Однако в 2022 году представители Украины заявили, что у них появились части сбитых, а также неповрежденных ракет, в которых украинские и западные эксперты нашли иностранные составляющие. В частности, специалисты Королевского объединенного института оборонных исследований заявили, что ракеты содержат большое количество микроэлектроники западного производства — около 50 компонентов. В частности, речь шла о продукции швейцарской компании STMicroelectronics и американских производителей Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Интересно Кстати, название ракеты Х-101 произносится как «ха сто один». Ее кодовое обозначение в НАТО — 1; AS-23 Kodiak. Кстати, название ракеты Х-101 произносится как «ха сто один». Ее кодовое обозначение в НАТО — 1; AS-23 Kodiak.

Кнутов отметил, что время уже не раз доказывало: без железных доказательств доверять украинским источникам не стоит. Если же иностранные детали действительно были задействованы по параллельному импорту, то довольно скоро нужда в этом отпадет: в России принята своя программа по производству микроэлектроники, она активно развивается. «Мы будем делать собственные литографы, которые будут печатать наши микросхемы. Насколько я знаю, к 2030 году должны открыть завод по производству микросхем. Это неплохой результат. Конечно, у Тайваня и США совместная компания производит более компактные микросхемы, но для оружия размер не столь принципиален», — сказал военный эксперт.

Ракеты Х-101 и Запад Впервые в реальном конфликте Х-101 применялись в ходе военной операции в Сирии. Ракетами российские войска успешно атаковали объекты ИГИЛ*: лагеря боевиков, тренировочные центры, а также командный центр крупного подразделения. Российское оружие не просто заткнуло за пояс хваленые Tomahawk, но и всерьез напугало Запад.

После начала СВО обозреватель американского аналитического издания The War Zone заявил, что все модификации Х-101 при запуске из российского воздушного пространства могут легко достичь любой точки не только Украины, но и Европы. Правда, всех тогда поспешил успокоить The Insider**: дескать, у россиян закончатся боеприпасы к концу 2022-го. Сегодня Россия обогнала по производству вооружения все страны НАТО вместе взятые. Считается, что в 2025 году выпущено более 600 крылатых ракет Х-101. Для сравнения, в 2021-м их было всего 56 единиц. Самое смешное, что западные эксперты честно признают: они не могут с уверенностью сказать, какие обстрелы были произведены с помощью Х-101. Однако упорно приписывают этим ракетам наиболее болезненные удары, например по Умани в апреле 2023 года и Киеву в июле 2024 года, а также по Черновцам в июле 2025-го и по Днепру в этом январе.

* Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ. ** Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций.