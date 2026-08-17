Украинский Су-24 в Хмельницкой области упасть из-за столкновения с птицей

ГБР: украинский Су-24 в Хмельницкой области мог упасть из-за птицы

Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Хмельницкой области в июне могло стать столкновение с птицей, предположили в Госбюро расследований Украины на основании данных бортового регистратора. Об этом сообщил ТАСС .

Специалисты расшифровали записи «черного ящика». Согласно его данным, в полете отказали элементы системы управления на левом крыле.

Борт потерял управляемость начал крутиться вокруг своей оси и упал. Повреждения, приведшие к катастрофе, могли возникнуть вследствие столкновения с птицей, отметили в ведомстве.

Бомбардировщик Су-24МВ упал в Хмельницкой области 16 июня. На борту находились летчик и штурман, оба погибли.