Десятки людей без крова, погибший и ребенок под завалами: главное о взрыве газа в Сочи

В ночь на 25 октября тишину Сочи нарушил мощный грохот в многоэтажке на улице Тимирязева. Причиной стал взрыв бытового газа, унесший жизнь пенсионера и оставивший без крова десятки людей. Подробности ЧП — в материале 360.ru.

Где произошел взрыв

Взрыв газовоздушной смеси прогремел на четвертом этаже около 01:10 по московскому времени. Он был настолько сильным, что слышали даже в центральной части города.

Ударная волна не только разрушила квартиру-очаг, но и выбила стекла как минимум в трех соседних квартирах. Повреждения получили припаркованные во дворе автомобили и соседние постройки.

«Живу в соседнем доме. Слышала ужасный взрыв, дома окна распахнулись, шторы закрутились. Когда я вышла позже, там искали людей с фонариками», — рассказала 360.ru очевидица.

После мгновенно вспыхнул пожар, охвативший площадь в 15 квадратных метров. Спасатели, прибывшие на место через семь минут после вызова, обнаружили разрушенные строительные конструкции, завалы и открытое горение. Им предстояла непростая операция по тушению пожара и поиску людей под обломками.