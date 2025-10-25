Десятки людей без крова, погибший и ребенок под завалами: главное о взрыве газа в Сочи
В ночь на 25 октября тишину Сочи нарушил мощный грохот в многоэтажке на улице Тимирязева. Причиной стал взрыв бытового газа, унесший жизнь пенсионера и оставивший без крова десятки людей. Подробности ЧП — в материале 360.ru.
Где произошел взрыв
Взрыв газовоздушной смеси прогремел на четвертом этаже около 01:10 по московскому времени. Он был настолько сильным, что слышали даже в центральной части города.
Ударная волна не только разрушила квартиру-очаг, но и выбила стекла как минимум в трех соседних квартирах. Повреждения получили припаркованные во дворе автомобили и соседние постройки.
«Живу в соседнем доме. Слышала ужасный взрыв, дома окна распахнулись, шторы закрутились. Когда я вышла позже, там искали людей с фонариками», — рассказала 360.ru очевидица.
После мгновенно вспыхнул пожар, охвативший площадь в 15 квадратных метров. Спасатели, прибывшие на место через семь минут после вызова, обнаружили разрушенные строительные конструкции, завалы и открытое горение. Им предстояла непростая операция по тушению пожара и поиску людей под обломками.
Что известно о погибшем и пострадавших
Взрыв унес жизнь одного человека, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Краснодарскому краю. Им оказался 75-летний мужчина. Еще несколько человек получили травмы.
По информации регионального оперштаба, госпитализировали троих: 38-летняя женщина и мужчина 45-50 лет поступили в больницу в тяжелом состоянии, еще один мужчина — 36 лет — получил ушиб бедра.
Также под завалами нашли ребенка, сообщил Telegram-канала Mash. Девочку передали бригаде скорой помощи. Подробностей о ее состоянии пока нет.
Всего из здания эвакуировали 70 человек.
Реакция властей
Для тех, чьи квартиры оказались повреждены или разрушены, оперативно развернули два пункта временного размещения в другом жилом комплексе и хостеле. Временный кров получили 28 человек, среди которых семеро детей.
Мэр Сочи Андрей Прошунин лично курировал ситуацию, сообщив о введении на месте происшествия режима локальной ЧС. Это позволит централизовать ресурсы для оценки ущерба и помощи пострадавшим.
Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации.
Андрей Прошунин
мэр Сочи
После взрыва возбудили дело
Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Пока официальные лица занимаются следствием и ликвидацией последствий, среди жителей дома и общественности зреют вопросы к работе коммунальных служб.
По словам жильцов дома, газовики редко проверяли проблемное оборудование, пишет Mash. За сутки до взрыва в одной из квартир произошла утечка газа, однако специалисты пришли только вечером, хотя звонили им в дневное время.