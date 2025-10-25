При взрыве газа в Сочи погиб один человек

Взрыв газа произошел на четвертом этаже дома в Центральном районе Сочи и вызвал возгорание. Один человек погиб, еще один пострадал, заявил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю журналистам. Об этом сообщил ТАСС .

Вызов на улицу Тимирязева поступил 25 октября в 01:10. Первые пожарно-спасательные подразделения подъехали через семь минут.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. <…> Погиб один человек и еще один пострадал», — сказал представитель МЧС.

И погибшему, и пострадавшему еще не исполнилось 18 лет. Спасатели эвакуировали из дома 70 человек и потушили пожар.

Оперштаб Краснодарского края сообщил в Telegram-канале о трех пострадавших: женщине 38 лет и мужчине 45-50 лет в тяжелом состоянии, мужчине 36 лет с ушибом бедра. Погиб мужчина 70 лет. В доме разрушены стены и окна трех квартир.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обнаружении одного ребенка под завалами взорвавшегося дома. Кроме него могла пострадать одна женщина.