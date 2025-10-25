«Людей искали с фонариками». Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в Сочи

При взрыве газа в Сочи один человек погиб и трое пострадали

При взрыве бытового газа в квартире многоэтажного дома в Сочи один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Еще троих человек госпитализировали с травмами, среди них женщина 38 лет и мужчина около 50 лет в тяжелом состоянии. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра.

В результате взрыва разрушились стены, пострадало остекление трех квартир. По предварительным данным, погиб мужчина 70 лет.

ЧП произошло на четвертом этаже дома на улице Тимирязева. Начался пожар на площади в 15 квадратных метров, который оперативно потушили спасатели.

«Живу в соседнем доме. Слышала ужасный взрыв, дома окна распахнулись, шторы закрутились. Писали, что нашли девочку под завалами, она жива была. Когда я вышла попозже, там искали с фонариками людей», — рассказали 360.ru о ситуации очевидцы.

Для жильцов пострадавших квартир приготовили два пункта временного размещения в другом жилом комплексе и хостеле. Всего там разместили 18 человек.

Ранее взрыв газа произошел в кафе в Дагестане, пострадали четыре человека.