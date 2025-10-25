Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Сочи
Мощный взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Тимирязева в Сочи. Предварительно, пострадали несколько жильцов, сообщил Telegram-канал Shot.
В публикации уточнили, что взрыв раздался на пятом этаже около 01:15. Громкий звук услышали на центральных улицах города.
Взрывной волной минимум в трех квартирах семиэтажного дома выбило стекла. Также повреждения получили несколько припаркованных автомобилей и соседних построек.
Причины взрыва выясняются. На место ЧП выехали спасатели и правоохранительные органы.
Ранее в результате взрыва в подмосковном Красногорске пострадали пять человек. Беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже. Медики госпитализировали с места троих взрослых и одного ребенка. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал фото с места ЧП.