В Сочи после взрыва газа в многоэтажке ввели режим локальной ЧС

В Сочи в пострадавшем от взрыва бытового газа и последующего пожара доме на улице Тимирязева завершаются поквартирные обходы. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По его словам, сразу после поступления сигнала о происшествии подготовили пункты временного размещения и транспорт. Расселили 28 жителей многоэтажки, в том числе семь детей.

«На месте происшествия вводим режим локальной ЧС», — отметил Прошунин.

Мэр добавил, что в дальнейшем предстоит определить состояние здания и принять решение о его дальнейшей эксплуатации.

Ранее стало известно, что при взрыве погиб один человек и пострадали трое. Разрушились стены дома, пострадало остекление в квартирах.