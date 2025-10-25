СК завел уголовное дело после взрыва газа в сочинской многоэтажке

В Сочи завели уголовное дело после взрыва бытового газа и последующего пожара в доме на улице Тимирязева, где погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Следователи установили, что ночью на 25 октября после взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир на четвертом этаже произошло обрушение части строительных конструкций. Погиб 75-летний мужчина.

«Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — отметили в ведомстве.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Проводится осмотр места происшествия.

После взрыва в Сочи ввели режим локальной ЧС.