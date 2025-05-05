Сегодня 04:24 Выжила только девочка. Что известно о взрыве на улице Генерала Тюленева в Москве Жильцов в доме заблокировало огнем после взрыва в Москве 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Взрыв на улице Генерала Тюленева в Москве

Вечером в воскресенье, 4 мая, крупный пожар произошел в многоквартирном доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева. Огонь вспыхнул после мощного взрыва в квартире, в ней из всей семьи выжила только девочка. Что могло стать причиной взрыва и что рассказывали очевидцы — в материале 360.ru.

На хлопок не похоже О взрыве стало известно около 21:00. Очевидец рассказал 360.ru, что сила взрыва оказалась так велика, что в одной из квартир вылетела целая стена. Сразу же начался пожар. Начали поступать сообщения о том, что в доме обрушились перекрытия. Еще один москвич рассказал, что взрыв в Теплом стане был очень мощным. Он считает, что его нельзя назвать хлопком.

Говорят, это хлопок был. На хлопок это, конечно, не было похоже. Это был взрыв. Самый настоящий взрыв. Достаточно мощный. очевидец взрыва на улице Генерала Тюленева

Эвакуировали весь дом Экстренные структуры отреагировали на происшествие максимально оперативно. Вскоре стало известно, что специалисты начали эвакуировать жителей всего дома, в одном из подъездов которого произошел взрыв. К тому моменту источники 360.ru рассказали, что пожар в здании перекинулся на восьмой этаж и охватил вторую сторону. Сообщалось об обрушении перекрытий между девятым этажом и крышей.

Фото: РИА «Новости»

Люди помогали друг другу О некоторых деталях происшествия 360.ru рассказал местный житель, который вызывал на место спасателей. Огонь он увидел только в одной квартире. Также заметил, что взрыв выбил лифтовую шахту, а одну из плит дома сдвинуло с места. «Живу на седьмом этаже, в соседнем подъезде. Услышал хлопок, увидел, что выбиты окна. Побежал по соседям, рассказал, что лучше выходить. Вывел свою семью, вывел, кого мог. Вызвал спасателей, пожарных. Все уже работают на месте», — рассказал собеседник редакции.

Странный запах перед взрывом Жилец соседнего дома рассказал 360.ru, что накануне в том же районе он слышал громкий хлопок — сработали сигнализации у многих машин. Поэтому вечером, 4 мая, на второй взрыв он сначала внимания не обратил, приняв его за грозу. «У меня окно было открыто, я чувствовал запах горелой резины, а потом начало вонять порохом. И я подумал, что что-то горит», — добавил мужчина. Он также отметил силу взрыва. «Там окон не было. Окна выбиты были. Там не стеклопакеты выбиты, там просто окна даже нет», — описал он масштаб разрушений. Выжила только девочка В экстренных службах сообщали о двух погибших. В прессе появлялась информация о трех жертвах, она не подтверждена. Сразу несколько источников опубликовали тяжелые кадры — на видео на балконе полыхающей квартиры заметны два тела.

Местная жительница рассказала Telegram-каналу Mash, что из взорвавшейся квартиры спасли только маленькую девочку. Больше в помещении никто не выжил. Ребенка заблокировало в квартире дверью, вытащили соседи с нижних этажей. Пострадавший в огне сосед пытался спасти и женщину, хозяйку квартиры. Но сделать этого не удалось — мужчине придавило ногу. Сколько человек пострадали Информация о количестве пострадавших еще уточняется. Telegram-канал Shot сообщал, что за помощью к медикам обращались 18 человек. Издание не рассказывало, какая именно помощь им понадобилась. Столичный депздрав в Telegram-канале сообщил, что пятерым пострадавшим, в том числе и двум детям, потребовалась госпитализация. Состояние одного из взрослых медики оценивали как тяжелое. Остальные пострадавшие — в средней степени тяжести. Как тушили пожар на Генерала Тюленева Очевидцы отмечали, что сотрудники МЧС к месту пожара прибыли быстро. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Пресс-служба министерства публиковала видео тушения пожара — специалисты использовали вышку, чтобы добраться до пламени на восьмом и девятом этажах.

К ликвидации возгорания привлекли более 60 человек. Группировку усилили 20-ю единицами техники. Задействовали и вертолет. Ликвидация пожара и разбор завалов Пожар удалось потушить около 23:00. Для разбора завалов экстренные службы установили световые столбы. В МЧС рассказали, что взрыв действительно привел к обрушению крыши и перекрытий. Мэр Москвы Собянин подчеркивал, что на месте оперативно работают все необходимые структуры. Жителей дома перевели в ПВР в ближайшее административное здание. С ними работают психологи, пострадавших опрашивает и полиция. В пункте установили раскладушки, волонтеры также пришли на помощь людям. Взрыв оказался не первым в этом доме В январе прошлого года в том же подъезде дома на улице Генерала Тюленева также произошел взрыв. В тот раз речь шла о взрыве газа, полностью выгорело помещение на шестом этаже. Никто не пострадал. Жильцы рассказали, что после происшествия газовое оборудование в доме регулярно проверяли.

Фото: 360.ru

Власти завели уголовное дело Что стало причиной взрыва в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве, пока доподлинно неизвестно. Это определят правоохранители по результатам экспертиз. По факту взрыва и пожара власти уже завели уголовное дело. По какой именно статье, не уточнялось. Под контроль расследование происшествия взяла Черемушкинская межрайонная прокуратура.