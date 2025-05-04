Пять человек пострадали при взрыве в Москве, среди них двое детей

МЧС: два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в Москве

Фото: 360.ru

При взрыве в квартире в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили в МЧС. 

Двоих погибших нашли на балконе девятого этажа. Среди пятерых пострадавших — двое детей.

Жильцов соседних подъездов уже эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения. 

Работы по тушению возгорания продолжаются. К месту происшествия московские власти направили два автобуса особо большого класса — в них жильцы дома смогут обогреться. 

К дому выслали патрули дорожной службы. Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничили. 

Общая площадь пожара пока составляет около 100 квадратных метров. Из дома спасатели эвакуируют всех жильцов.

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