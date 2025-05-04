Пять человек пострадали при взрыве в Москве, среди них двое детей

МЧС: два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве в Москве

При взрыве в квартире в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили в МЧС.

Двоих погибших нашли на балконе девятого этажа. Среди пятерых пострадавших — двое детей.

Жильцов соседних подъездов уже эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения.

Работы по тушению возгорания продолжаются. К месту происшествия московские власти направили два автобуса особо большого класса — в них жильцы дома смогут обогреться.

К дому выслали патрули дорожной службы. Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничили.

Общая площадь пожара пока составляет около 100 квадратных метров. Из дома спасатели эвакуируют всех жильцов.