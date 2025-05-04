Пять человек пострадали при взрыве в Москве, среди них двое детей

При взрыве в квартире в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили в МЧС.
Двоих погибших нашли на балконе девятого этажа. Среди пятерых пострадавших — двое детей.
Жильцов соседних подъездов уже эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения.
Работы по тушению возгорания продолжаются. К месту происшествия московские власти направили два автобуса особо большого класса — в них жильцы дома смогут обогреться.
К дому выслали патрули дорожной службы. Движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничили.
Общая площадь пожара пока составляет около 100 квадратных метров. Из дома спасатели эвакуируют всех жильцов.
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