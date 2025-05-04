Вывел семью. Очевидец рассказал о моменте взрыва в многоэтажке в Москве

Очевидец взрыва в Москве Дмитрий: после детонации вывел семью и помог другим

Не менее 15 человек пострадали при взрыве в квартире дома на Теплом стане в Москве, сообщил Telegram-канал «112» . Вызвавший на место спасателей местный житель рассказал 360.ru о деталях происшествия.

Местный житель увидел пожар только в одной квартире. Он рассказал, что взрывом выбило лифтовую шахту, одну из плит дома, скорее всего подъездную, сдвинуло с места.

«Живу на седьмом этаже, в соседнем подъезде. Услышал хлопок, увидел, что выбиты окна. Побежал по соседям, рассказал, что лучше выходить. Вывел свою семью, вывел, кого мог. Вызвал спасателей, пожарных. Все уже работают на месте», — рассказал собеседник редакции.

Предварительно, из-за мощного взрыва в доме сильно повреждены межэтажные конструкции. На месте происшествия работают 60 человек, группировка усилена 20 единицами техники. Тушение затруднено из-за обрушения конструкций.

О взрыве стало известно вечером в воскресенье, 4 мая.