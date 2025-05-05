Взрыв в жилом доме в Москве оказался не первым

Shot: в московском доме, где произошел взрыв, в прошлом январе взорвался газ

В подъезде дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв, подобный случай уже был в январе прошлого года — тогда там взорвался газ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, зимой взрыв произошел в квартире на шестом этаже. Тогда помещение полностью выгорело, но никто не пострадал. После этого, как утверждают жильцы, газовое оборудование в доме проверяли регулярно.

Сейчас, по данным канала, дом остается оцепленным, и людей пока не возвращают в квартиры. Часть эвакуированных находится в ближайшей школе, где развернули пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

Один из местных жителей рассказал 360.ru, что накануне взрыва, 3 мая, в том же районе слышал другой громкий хлопок.