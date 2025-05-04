После взрыва в Москве возбудили уголовное дело

По факту взрыва и пожара в квартире многоэтажного доме на улице Генерала Тюленева в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице. Московская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

«Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом доме», — заявили в ведомстве.

Точную причину пожара определят по результатам пожарно-технической экспертизы.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Их действия координирует межрайонный прокурор Олег Акатов.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение прав жильцов также остается на особом контроле.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что пожар уже полностью ликвидировали. По их данным в результате ЧП погибли два человека.