Вылетела стена. Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Москве

Источник 360.ru: в Москве в жилом доме прогремел взрыв

Мощный взрыв произошел в многоэтажном доме в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Здание расположено в Теплом Стане на улице Генерала Тюленева.

Изначально сообщалось только об угрозе. Однако затем в одной из квартир после мощного взрыва вылетела стена.

После взрыва в доме начался пожар — горят две квартиры, в которых, по словам очевидцев, выбило окна. Характер разрушений уточняется.

Предварительно, пострадали несколько человек. В доме обрушились перекрытия. Местные жители рассказали, что слышали мощный взрыв, из окон соседних домов виден крупный пожар.

Известно, что пожару присвоили повышенный ранг. Экстренные службы запросили на место происшествия 10 автомобилей скорой помощи.