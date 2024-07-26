Сегодня 15:43 Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос Surge Radio: открытие Олимпийских игр в Париже обернулось крахом 0 0 0 Фото: FRANCOIS-XAVIER MARIT/XinHua/Global Look Press Олимпиада

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Олимпиада в Париже — 2024

Олимпийские игры в Париже задолго до их начала обещали стать стать одними из худших в истории. Мало кто ожидал, что мероприятие станет настолько провальным. Бесконечные скандалы в минувшую неделю привели к абсолютному краху церемонии открытия — по этому поводу уже высказались журналисты и болельщики со всего мира. Некоторые интерпретировали происходящее как поклонение Запада дьяволу. Что возмутило зрителей — в материале 360.ru.

Саботаж, мощный ливень и сломанные экраны: с чего началось открытие ОИ В день открытия Игр во Франции произошел транспортный коллапс на железной дороге, который парализовал движение во многих регионах страны, в том числе в столичном. Власти назвали произошедшее «саботажем». Во время самой церемонии открытия вдарил мощный ливень, который вынудил гостей бежать с места события — организаторы устроили действо не на стадионе, а на Сене. Основные театральные номера проходили в разных локациях, некоторые из них вовсе записали заранее. Поэтому купившие за тысячи евро билеты зрители жались под дождем и смотрели представление на огромных экранах, которые сломались из-за непогоды. Олимпийский огонь зажигали действительно необычно, но очень-очень долго. На вип-трибуне присутствовали глава МОК Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена, супруга американского лидера Джилл Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Главные фишки церемонии: обезглавленная королева, трансгендеры и миньоны Первой звездой, выступавшей на открытии Игр, стала Леди Гага. На сцене было так мокро и скользко, что танцор из ее группы грохнулся. Одной из фишек стал бегущий по улицам Парижа таинственный факелоносец. Он пронесся через Оперу и Лувр, не соблюдая при этом никакой противопожарной безопасности. Мощным зрелищем стала казненная Мария-Антуанетта (Марина Виотти) с собственной «отрубленной» головой в руках. Она исполняла оперу в бывшей тюрьме Консьержери, после чего из окон высунули еще десяток «Антуанетт». Рядом наяривали на гитарах местные металлисты. Довольно часто в трансляцию прорывалась ЛГБТ*-повестка. Камеры выхватывали целующихся мужчин*, на подиуме дефилировал трансгендер *. В роли Нептуна выступил шоумен Филипп Катерина, обмазанный голубой краской и с гирляндой на причинном месте. Яркой вставкой стали миньоны. Мультяшные герои на подводной лодке спасали картину «Мона Лиза». Зрителям показали механическую лошадь, прикрепленную к подводному дрону. Она 15 минут перебирала ногами семь километров над Сеной. Всадница доставила олимпийский флаг к Эйфелевой башне. Финал действа оказался не менее зрелищным, чем оно само. Олимпийский флаг подняли вверх тормашками.

Фото: Li Jing/XinHua / Global Look Press

Реакция СМИ Издание Daily Star сообщило, что начало Игр грозило обернуться фарсом: — Звук репортажа был заглушен шумом дождя, а сцены с грязной толпой стоили два пенни. Затем, в еще один шокирующий момент, олимпийский флаг подняли вверх ногами. Fox Sports назвал церемонию одной вопиющей проблемой: — Безголовые королевы, синие смурфики и одна вопиющая проблема. Одному мужчине потребовалась первая помощь после того, как он потерял сознание во время ожидания церемонии. Масла в огонь подлило Surge Radio: — Франция просто убила катастрофой в день открытия Олимпиады в Париже: местные жители говорят, что им «стыдно, что мир видит нас такими». Издание GB News прокомментировало поднятие олимпийского флага и назвало происходящее цирком: — Что за шутка! Они только что перевернули олимпийский флаг. Кто управляет этим цирком? Aaron Rankin сравнило происходящее на церемонии с хаосом: — Большое зрелище было размыто погодой, а в довершение ко всему в кульминационный момент был поднят перевернутый олимпийский флаг.

Фото: Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Комментарии зрителей Издание Sportbox привело комментарии пользователей Сети, которые посмотрели открытие Олимпиады. Многие из них заявили о самых низких рейтингах мероприятия за всю историю, другие признались, что выключили телевизор во время просмотра. — Полный мусор. — Это похоже на шоу уродов. — Церемония открытия Олимпийских игр была похожа на церемонию закрытия человечества. — Сатанисты контролируют Запад и показывают вам, что поклоняются дьяволу.

Фото: LOIC VENANCE/XinHua / Global Look Press

О происходящем высказались российские и зарубежные журналисты, политики и бизнесмены. Журналистка Ксения Собчак: «Особенно хорошо получилось с пародией на Святую Вечерю, потому что удалось за один раз обидеть 2,4 миллиарда христиан». Основатель Tesla и Space X Илон Маск: «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам». Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова — в комментарии «Матч ТВ»: «Я не буду сравнивать ОИ‑2024 с играми в Сочи, все наше всегда лучше». Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко — в беседе с ТАСС: «Перевернутый олимпийский флаг в центре Парижа является символом того, что МОК и все международное олимпийское движение переживают сейчас острейший кризис».

Фото: IMAGO/Steffie Wunderl / Global Look Press

Депутат Европарламента Марион Марешаль-Ле Пен, чьи слова привело Sports.ru: «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию #Paris2024 и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на Тайную Вечерю, знайте, что говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на провокацию». Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Спокойно отношусь к тому, как прошла церемония открытия Олимпиады. Сделали, как могли. Люди порадовались — это замечательно». Журналист Сергей Минаев: «Это была одна из лучших церемоний открытия — я пил с приятелем на протяжении четырех часов. Знаете, когда так хорошо идет, что сел за стол на часик, а потом сразу на табло 12 ночи. Саму церемонию я не смотрел, разумеется». * Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.