Ничего святого. Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады

Маск назвал церемонию открытия ОИ в Париже вопиющим неуважением к христианам

Пародия представителей ЛГБТ* на «Тайную вечерю» во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже возмутила американского предпринимателя Илона Маска. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети Х .

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал он.

Грандиозный праздник обернулся скандалом. Как сообщил сайт kp.ru, массовые возмущения прошли по всему миру. Даже в самой Франции признали: из-за произошедшего стыдно. Церемония открытия Олимпиады показала крах западной цивилизации, заявили греческие журналисты.

Не обошлось и без других казусов. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

