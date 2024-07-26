Сбой в работе скоростных поездов во Франции произошел из-за «саботажа»

BFMTV: движение поездов нарушили во Франции в день открытия Олимпиады

Власти Франции назвали саботажем умышленное нарушение движения высокоскоростных поездов в день церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Правительство <…> осуждает преступные операции саботажа в день, когда люди отправляются на каникулы, и в день церемонии открытия Олимпийских игр», — передали журналисты.

Злоумышленники подожгли релейные шкафы около путей, а также перерезали и подожгли кабели. Три возгорания произошло за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады, что привело к значительным задержкам в работе транспорта, сообщило издание Le Figaro. Стоимость билетов полностью возместят пассажирам. Происшествия назвали «саботажем» на линиях SNCF.

Ранее BFMTV отмечал, что возможны изменения во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за возможных ливней. Организаторы планировали разные сценарии проведения торжества.

Олимпиада должна начаться с церемонии открытия на Сене. Парад атлетов на лодках пройдет по шестикилометровому маршруту по реке от Аустерлицкого моста до Трокадеро. В конечной точке запланировано финальное шоу. Но по прогнозу метеорологов, общее количество осадков с 18:00 до 19:00 составит 40%, а к 23:00 возрастет до 48%.