Выигрыш в днях или поражение в рублях? Все о майских праздниках: как отдыхать, чтобы не потерять деньги и все успеть Юрист Кофанов: работодатель вправе отказать в дроблении отпуска на части в мае

Майские праздники в 2026 году разлетятся в две части: три дня здесь, три дня там, а посередине — целая рабочая неделя. Россияне снова окажутся перед дилеммой: брать отпуск, или смириться с короткими передышками. Как провести эти майские праздники с умом, не потерять деньги на отдыхе и найти приключения даже в короткие выходные — в материале 360.ru.

Когда майские праздники в 2026 году Май 2026 года — 31 календарный день, из которых 19 рабочих и целых 12 выходных. Звучит неплохо, но дьявол, как всегда, прячется в деталях. Из 12 нерабочих дней лишь два — официальные государственные праздники: 1 мая, Праздник Весны и Труда, и 9 мая, День Победы. Остальные десять обычные субботы и воскресенья, которые образовали удобные трехдневные кластеры вокруг каждого праздника. Первый блок выходных растянется с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая включительно. Второй — с субботы 9 мая по понедельник 11 мая. Между двумя этими островками отдыха пролегает полноценная рабочая пятидневка: с понедельника 4 мая по пятницу 8 мая. Однако 8 мая будет предпраздничным днем — рабочий день сократится на один час. Аналогичная история произойдет и 30 апреля: этот день тоже станет короче на час, поскольку предшествует Дню Весны и Труда. У тех, кто трудится пять дней в неделю, образуются две укороченные четырехдневные рабочие недели: с 27 по 30 апреля и с 12 по 15 мая. Неделя между майскими, с 4 по 8 мая, окажется самой обычной пятидневной — разве что последний ее день закончится немного раньше. Важно запомнить, что официальный список нерабочих праздничных дней входят только 1 и 9 мая. Если вы берете отпуск в мае, в счет отпуска не засчитываются именно эти два дня.

Почему майские праздники в 2026 году разделили Многие россияне с надеждой ждали, что правительство легким росчерком пера объединит два майских блока в одни грандиозные десятидневные каникулы. Однако этого не произошло. Главный аргумент — ресурс переносов праздников уже исчерпан. Поскольку в 2026 году правительство решило сделать ставку на максимально длинный зимний отдых, все свободные дни из январского «пула» были распределены внутри самой зимы и на конец года. Вторая причина — поддержание производственного ритма. Объединение праздников в мае фактически парализовало бы работу многих предприятий на треть месяца. Правительство предпочло оставить два компактных трехдневных периода, которые позволяют людям отдохнуть, но при этом не выбивают бизнес из колеи. Кроме того, Минтруд уже неоднократно высказывал скепсис по поводу чрезмерного увлечения длинными выходными, считая, что текущая структура — два блока по три дня — является оптимальным балансом между интересами работников и экономикой страны.

Выгодно ли брать отпуск в мае? Если вы планируете превратить май 2026 года в один бесконечный отпуск, взяв несколько дней между праздниками, приготовьтесь к жалобным звукам со стороны кошелька. Май — традиционная ловушка для тех, кто привык считать каждый рубль. Секрет кроется в математической формуле расчета отпускных, где стоимость рабочего дня в мае оказывается значительно выше, чем в любом другом месяце. Проще понять это на живом примере. Представьте сотрудника с окладом в 75 000 рублей. В мае 2026 года всего 19 рабочих дней. Это значит, что один ваш рабочий день в этом месяце стоит примерно 3 947 рублей (75 000 делим на 19). В то же время отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за год, разделенного на число 29,3 — среднемесячное количество календарных дней. За один день отпуска в мае вы получите всего около 2 559 рублей. Потеря на каждом дне очевидна и составляет почти полторы тысячи рублей. Если вы напишете заявление на отпуск только на рабочие дни с 4 по 8 мая (пять календарных дней), вы получите за них отпускные в размере около 12 798 рублей. Но за эти же пять дней работы вы бы получили почти 19 736 рублей зарплаты. Ваша чистая потеря составит около 7 000 рублей. С другой стороны, майский отпуск идеален для тех, кто ценит время больше денег. Взяв всего четыре-пять дней отпуска между праздничными блоками, вы фактически отдохнете 11 дней подряд — с 1 по 11 мая. Это стратегический выигрыш в днях, но тактическое поражение в рублях.

Почему отпуск в мае могут не дать Для правильного планирования отдыха важно понимать логику расчетов, объяснил в беседе с 360.ru юрист по трудовому праву и генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов. Финансовая выгода зависит от того, сколько рабочих дней выпадает на конкретный месяц, ведь при окладной системе размер оплаты труда за месяц остается неизменным, а стоимость рабочего дня — нет. «Если человек работает на окладной системе, то его оклад каждый месяц одинаковый. Если разделить оклад на количество дней, получится, что стоимость одного дня в мае выше, чем в апреле. А стоимость одного дня отпуска всегда одинаковая. И рассчитывается из среднего заработка. И, естественно, заменять отпуском день который стоит дешевле получается выгоднее чем день который стоит дороже», — рассказал юрист. Дмитрий Кофанов также напомнил, что праздничные дни автоматически исключаются из отпуска и не оплачиваются. «Нерабочие праздничные дни, те, которые являются государственными праздниками, частью отпуска не являются. Если вы возьмете отпуск с 4 мая по 9-е, то это будет пять дней, а не шесть. Девятое число частью отпуска не станет. Вы все равно будете отсутствовать на работе шесть дней, хотя отпуск будет заплачен как пять. И, конечно, этот день, который не попадает как часть отпуска, не оплачивается», — объяснил специалист. Наконец, важно помнить, что работник не всегда обладает абсолютной свободой в дроблении отпуска.

Еще один нюанс. Работодатель имеет право отказаться от предоставления отпуска сотруднику, если отпуск делится на части. Дмитрий Кофанов

Если ваша цель — максимальные выплаты, отпуск в мае брать не стоит. Отдыхать выгоднее в июле, или октябре, где рабочих дней больше и стоимость каждого из них ниже. Какие праздники отмечают в России в мае Первым в двери стучится 1 мая — день, история которого корнями уходит в европейское рабочее движение XIX века. В России после Октябрьской революции праздник получил статус официального, советские граждане праздновали День интернационала. Со временем отмечать стали уже Праздник Весны и Труда, объединяющий людей вне зависимости от политических взглядов. Первомайские демонстрации советской эпохи давно стали историей, но традиция собираться, гулять и встречать весну никуда не делась. В Москве и других крупных городах России 1 мая традиционно открываются летние сезоны в парках: в Парке Горького, к примеру, гостей ждут творческие мастер-классы по коллажу, астрономические наблюдения в народной обсерватории и массовые забеги. Главным духовным стержнем месяца всегда остается 9 мая — День Победы. В 2026 году Россия отметит 81-ю годовщину триумфа над нацистской Германией.

Программа мероприятий в Москве и регионах обещает быть предельно насыщенной. На Красной площади состоится традиционный военный парад, в течение всего дня музеи, такие как Музей Победы и Музей обороны Москвы, будут проводить тематические экскурсии «Уроки мужества» и показы военного кино. Не стоит забывать и о неофициальных, но любимых россиянами праздниках. День радио отмечается 7 мая, спустя неделю, 18 мая, страна будет праздновать Международный день музеев. В середине мая Санкт-Петербург отметит День корюшки (традиционно в районе 10–11 мая), а 16 мая в Петергофе прогремит Праздник открытия фонтанов. Куда поехать в России на майские праздники 2026 года Май 2026 года — золотой час для речного флота России. Именно в этом месяце навигация в европейской части страны набирает полные обороты, предлагая путешественникам сотни маршрутов. Речные круизы в это время становятся прекрасной возможностью увидеть, как просыпается русская природа. Популярностью пользуются маршруты выходного дня. Такие туры как раз подходят под «майский формат»: Из Москвы в Углич и Мышкин на теплоходах класса «Санкт-Петербург» или «Нижний Новгород» (цены стартуют от 47 175 до 54 530 рублей за четырехдневный тур).

Из Самары в Волгоград на теплоходе «Александр Суворов» (пять дней пути обойдутся примерно в 46 710 рублей).

Короткий, но яркий круиз «Казань — Самара» за 15 000 рублей на теплоходе «Виссарион Белинский». Для тех, кто предпочитает твердую почву под ногами, май готовит невероятные цветочные фестивали. В Калмыкии в апреле и начале мая степь превращается в алый океан диких тюльпанов. Это зрелище стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

В Санкт-Петербурге в середине мая (16–17 и 23–24 мая) на Елагином острове развернется свой Фестиваль тюльпанов. Более 170 тысяч луковиц редких сортов — черных, пионовидных, попугайных — создадут изысканные флористические композиции на фоне классической архитектуры Елагиноостровского дворца. В Зеленоградске (Калининградская область) с 30 апреля по 3 мая пройдет «Фиштиваль» — двенадцатый по счету гастрономический фестиваль рыбы и морской кухни на Музейной аллее. В 2022 году это событие получило гран-при Всероссийского конкурса в сфере гастротуризма. Для любителей свежего воздуха, балтийского ветра и копченой кильки — идеальное место. Куда поехать за границу на майских праздниках в 2026 году Короткие майские праздники не помешают отдохнуть и за границей. Для поездок в ближнее зарубежье вполне хватит. Белоруссия — чемпион по простоте въезда: гражданам России не нужен даже загранпаспорт, хватит внутреннего российского. Минск с его проспектами советской архитектуры, Брест с легендарной крепостью, Несвижский замок — программа на три дня складывается сама собой. Главным хитом майских поездок традиционно остается Армения. Трехдневный маршрут по республике — классика жанра: первый день посвящаем центру Еревана с его Каскадом и Площадью Республики, второй — едем к скальному монастырю Гегард и храму Гарни, а третий проводим на берегу высокогорного озера Севан. В мае здесь уже царит настоящее лето, но без изнуряющей жары.

Грузия в мае превращается в настоящее летнее кино: по улочкам Старого Тбилиси можно бродить часами, подниматься на канатке к крепости Нарикала, устраивать застолья с хачапури и молодым вином. Перелет из Москвы занимает около трех часов, виза не нужна. Для тех, кто мечтает о море или европейском шарме без визовых преград, открыты двери Турции и Сербии. В Турции в начале мая на курортах Антальи и Кемера уже можно принимать солнечные ванны, а в отелях с подогреваемыми бассейнами — полноценно купаться. Сербия же манит своей балканской энергией: Белград с его крепостью Калемегдан и уютными улочками Скадарлии идеально подходит для длинного уик-энда. Куда отправиться с детьми в мае 2026 года Майские праздники с детьми — всегда поиск компромисса между желанием родителей отдохнуть и потребностью детей в активности. Сочи и Адлер в 2026 году остаются безусловными лидерами в этой категории. Главный магнит — «Сочи Парк», наш ответ Диснейленду, где аттракционы разделены по возрастам и погружают в мир русских сказок. В мае очереди здесь заметно меньше, чем летом, а погода позволяет гулять по набережным и посещать океанариум Sochi Discovery World с его знаменитым туннелем с акулами. Для любителей острых ощущений в Сочи работает Skypark, где можно пролететь над ущельем на троллее со скоростью 60 километров в час или сделать эффектное селфи на мосту «Скайбридж».

Казань — еще один блестящий вариант для семейного выезда. Столица Татарстана умеет удивлять: от квестов с поиском артефактов в белокаменном Кремле до невероятного парка «Елмай» на набережной Казанки с современными игровыми зонами. Дети будут в восторге от музея чак-чака и интерактивных программ в «Татарской слободе». Из Москвы ходят туры в горный парк Рускеала в Карелии, где мраморные каньоны и изумрудные озера производят неизгладимое впечатление на любого, кто видит их впервые. Тур занимает от одного до четырех дней — идеально для трехдневного праздника. Для тех, кто не хочет лететь далеко, Подмосковье и Калужская область предлагают этнографические парки, такие как «Этномир» или парк «Кочевник», где можно пожить в юрте и познакомиться с культурой разных народов.