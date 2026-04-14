Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за 8 лет

Грядущие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает», — объяснил он.

Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня, добавил эксперт.

Первая часть майских праздников продлится с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая — с 9 по 11 мая — с субботы по понедельник. В сумме в мае запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих дней.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что 8 мая будет сокращенным рабочим днем.