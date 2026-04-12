12 апреля 2026 01:39 Майские праздники без курортов и переполненных улиц. Где искать необычные направления Турагент Ансталь посоветовала на майские праздники посетить Верею и Зарайск 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

Когда привычные направления на майские праздники переполнены туристами, все больше людей начинают искать альтернативу — тихие города, малолюдные маршруты, необычные природные зоны и места с историей, редко попадающие в стандартные путеводители. О самых недооцененных направлениях за яркими впечатлениями, узнал 360.ru.

Столица русского модерна

Расположенный на берегу Волги небольшой город Кимры в Тверской области сохранил уникальную дореволюционную архитектуру, которая в других городах стала уже большой редкостью. В самом центре — резные дома с башенками, необычные фасады и наличники.

Обязательно стоит заглянуть в Кимрский краеведческий музей, чтобы подробнее узнать о купеческом прошлом и сапожном промысле, который прославил город. Еще одна важная точка маршрута — набережная Волги со спокойными видами и красивейшими закатами. Кимры сохранили живой атмосферу старого купеческого город и окунуться в это прошлое всегда интересно.

Индустриальные пейзажи и современное искусство

Необычным сочетанием заводской эстетики и уличного искусства встретит своих гостей нижегородская Выкса. Это очень редкий пример, когда индустриальный город стал музеем под открытым небом.

Главная точка для посещения — металлургический завод ОМК, а также связанные с ним муралы, масштабные уличные росписи, инсталляции и переосмысленные промышленные пространства. Все это последствия проходивших в городе фестивалей «Арт-Овраг».

В Выксе работает целая арт-резиденция, куда ежегодно приезжают прошедшие конкурс художники со всего мира. Они не только работают над своими проектами, но и проводят мастер-классы и лекции. Любителям истории прямая дорога в Выксунский парк к историческим усадебным зонам братьев Баташевых — основателей местной металлургической промышленности. Также интересен музей истории ВМЗ, где показывают, как формировался город вокруг завода.

Северная природа и чистота скандинавии

Сочетанием уникальной природы и красивой архитектуры порадует стоящий на берегу Ладожского озера карельский город Сортавала. Он уникален сохранившиеся финско-скандинавской архитектурой, а также зданиями северного модерна.

Любители отдыха на природе заинтересуются горным парком «Рускеала» с мраморным каньоном, смотровыми площадками и подземными штольнями.

Кроме того, из Сортавалы можно отправиться на Ладожские шхеры — острова и скалы в акватории озера. Такие водные маршруты особенно красивы весной. В самом городе стоит пройтись по набережной, посмотреть старую застройку и музей Северного Приладожья — он помогает понять финскую и карельскую историю региона.

Подмосковная Швейцария

Более 50 памятников истории и архитектуры откроют для себя гости самого маленького и тихого города Московской области — Вереи. Находящийся в Наро-Фоминском городском округе его часто называют музеем под открытым небом. Для осмотра Вереи туристам нужно подняться на одну из самых живописных точек — место бывшего Кремля. От него сохранились только земляные валы и холм укрепления, с которых открываются панорамные виды на реку Протву и старую часть города.

В центре расположены купеческие дома. Верея сохранила старую планировку улиц и несколько дореволюционных храмов, которые составляют исторический облик города.

Руководитель туристического агентства Go Travel Наталия Ансталь в комментарии 360.ru заявила, что Верею называют «Подмосковной Швейцарией». «Это очень уютный город, который находится на холмах, потому он и получил такое название. Это очень красивое место, если кто-то еще не был, то лучше съездить», — заявила она. Еще одним городом Московской области, который стоит посетить во время майских праздников, Ансталь назвала Зарайск. «У него сохранилась атмосфера уездной старины, которая была раньше. Это очень уютный город с маленьким Кремлем, который обязательно нужно увидеть», — добавила собеседница 360.ru.

Руководитель туристического агентства добавила, что в Подмосковье есть привычные для многих спа, экологические отели, а также различного рода кемпинги, которые привлекают очень многих.

Куда еще можно поехать на майские?

Во время майских праздников можно отправиться на курорты Кавказа. Но если выбирать среди всех самый недооцененный — то это Железноводск. В отличие от Пятигорска и Ессентуков, там не будет больших толп приезжих, заявила Ансталь.

«Это самый зеленый город, который только есть среди всех курортов с собственными минеральными источниками. Поэтому там можно погулять без толп, которые есть на других направлениях», — добавила она.

Руководитель туристического агентства добавила, что многие во время майских праздников отправляются в Нижний Новгород или по городам Золотого Кольца. Все почему-то забывают про Великий Новгород, который тоже очень интересен своей историей.

«В весенний период там не так много туристов. Достаточно уютно, красиво. Если есть свободное время, то можно съездить на прогулку на озеро Ильмень, полюбоваться природой, а главное — посмотреть древнюю архитектуру, которая есть в городе», — добавила Ансталь.

Эксперт добавила, что среди всех направлений сильно недооценена Солотча Рязанской области. Ее еще называют «Лесной сказкой». Там есть рыбацкая деревня, куда вполне можно отправиться на праздники. Самой яркой запоминающейся поездкой, по словам Ансталь, станет поездка в Калмыкию. В первой половине мая там начнут цвести тюльпановые поля и погода уже достаточно комфортная. Калмыкию в интервью ведущей 360.ru Елене Кононовой посоветовал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Вы можете заехать в Элисту — это потрясающее место. Особенно, если вас интересует буддийская культура. До Бурятии достаточно далеко, а до Калмыкии можно долететь за два часа. Там находится самый большой хурул и самое большое изображение Будды в Европе», — заявил он.

Из других неочевидных мест эксперт посоветовал Мурманск. На майские праздники там начинается полярный день, то есть Солнце не садится за горизонт. «И это единственное место в России, где можно без прохода границы выехать на берег Северного ледовитого океана», — подчеркнул Мкртчян. Еще одной альтернативой Москве, Санкт-Петербургу, Калининграду и Сочи он назвал Ростов-на-Дону. «Казачий край. Джигитовка на лошадях, рубка лозы, винные хозяйства. Уже начинает цвести виноград, лавандовые поля. Тут же любая донская рыба», — перечислил эксперт. Мкртчян добавил, что можно поехать в любой город центральной части России станет неочевидным, но интересным местом.