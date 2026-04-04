04 апреля 2026 17:48 Куда поехать на майские праздники: самые популярные направления в России и за границей

Отдых

Праздники

Дагестан

Туризм

Отели

Сочи

Краснодарский край

Анапа

Алтай

Кавказ

Не за горами долгожданные майские праздники, и россияне уже вовсю строят планы, куда поехать на длинные выходные. Рассказываем о самых популярных местах этой весны.

Куда поехать на майские праздники в России? Топ возглавили курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Это самые популярные направления у российских туристов на майских праздниках, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Самые востребованные направления поездок — курорты Краснодарского края (43% от всего объема бронирований по России на майские праздники) и курорты Кавказских Минеральных Вод (26% бронирований). туроператор «Алеан»

На Кубани особенно популярны отели с развитой инфраструктурой, спа-центрами и подогреваемыми бассейнами. Примечательно, что туристы активнее бронируют туры в Анапу, чем в Сочи. На майские праздники доля Анапы в бронированиях по Краснодарскому краю составляет 46%, Сочи — 36%, а Геленджика — 16%. Проживание в Сочи в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием на трое суток для двоих обойдется от 17,6 тысячи рублей. В Анапе цены начинаются от 14,4 тысячи, а в Геленджике — от 21 тысячи.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В санаториях Кавминвод среднего уровня с лечением можно разместиться на 10 дней за 120 тысяч рублей. Туристы предпочитают отели с завтраками, а не полный пансион.

Отели курортов уже загружены на 50%. Тем не менее интерес к коротким заездам в санатории с полным пансионом и оздоровительными процедурами есть, и их тоже продолжают бронировать. туроператор «Алеан»

Среди россиян вырос также интерес к экскурсионным турам в Горный Алтай, Северный Кавказ, Калининградскую область, Казань и города Золотого кольца. Цены на них, без учета дорожных расходов, начинаются от 27 тысяч рублей.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Где провести майские за границей? Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Турция, Китай и Белоруссия, сообщило издание Ura.ru. Также заметен повышенный интерес к Узбекистану и Грузии. По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, в мае россияне также выбирают отели Японии. Сервис путешествий «Туту» отметил, что праздники востребованы Минск, Ташкент, Самарканд и Стамбул. В предстоящие длинные выходные россияне также выбирают Вьетнам, Сейшелы, Маврикий и Филиппины. Гендиректор Space Travel Артур Мурадян уточнил, что май — это традиционное начало сезона в Турции. В этот период стартуют чартерные рейсы из многих российских городов. Он заметил, что майские праздники в этом году короткие, поэтому спрос на этот период немного ниже, чем в прошлом.

Кроме того, на спросе сказывается выпадение из ассортимента всего Ближнего Востока, который суммарно составляет до четверти выездного турпотока в майские праздники. Артур Мурадян гендиректор Space Travel

Из-за коротких праздничных дней россияне охотнее покупают туры в Стамбул и другие города, куда можно долететь за четыре-пять часов. Несмотря на то, что пляжный отдых по-прежнему популярен, число туристов, выбирающих другие варианты путешествий, увеличивается. Сити-тур обычно длится три-четыре ночи, а пляжный — от семи до 10 ночей. Стоимость поездки зависит от выбранного места отдыха. «В случае с Египтом, Таиландом, Вьетнамом и Хайнанем отдых обойдется в примерно одинаковые суммы: от 100-110 тысяч рублей за одного человека», — заключил Мурадян.