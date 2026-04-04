Куда поехать на майские праздники: самые популярные направления в России и за границей
Не за горами долгожданные майские праздники, и россияне уже вовсю строят планы, куда поехать на длинные выходные. Рассказываем о самых популярных местах этой весны.
Куда поехать на майские праздники в России?
Топ возглавили курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод. Это самые популярные направления у российских туристов на майских праздниках, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
Самые востребованные направления поездок — курорты Краснодарского края (43% от всего объема бронирований по России на майские праздники) и курорты Кавказских Минеральных Вод (26% бронирований).
туроператор «Алеан»
На Кубани особенно популярны отели с развитой инфраструктурой, спа-центрами и подогреваемыми бассейнами.
Примечательно, что туристы активнее бронируют туры в Анапу, чем в Сочи. На майские праздники доля Анапы в бронированиях по Краснодарскому краю составляет 46%, Сочи — 36%, а Геленджика — 16%.
Проживание в Сочи в трехзвездочном отеле с трехразовым питанием на трое суток для двоих обойдется от 17,6 тысячи рублей. В Анапе цены начинаются от 14,4 тысячи, а в Геленджике — от 21 тысячи.
В санаториях Кавминвод среднего уровня с лечением можно разместиться на 10 дней за 120 тысяч рублей. Туристы предпочитают отели с завтраками, а не полный пансион.
Отели курортов уже загружены на 50%. Тем не менее интерес к коротким заездам в санатории с полным пансионом и оздоровительными процедурами есть, и их тоже продолжают бронировать.
туроператор «Алеан»
Среди россиян вырос также интерес к экскурсионным турам в Горный Алтай, Северный Кавказ, Калининградскую область, Казань и города Золотого кольца. Цены на них, без учета дорожных расходов, начинаются от 27 тысяч рублей.
Где провести майские за границей?
Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Турция, Китай и Белоруссия, сообщило издание Ura.ru. Также заметен повышенный интерес к Узбекистану и Грузии.
По словам руководителя пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елены Шелеховой, в мае россияне также выбирают отели Японии. Сервис путешествий «Туту» отметил, что праздники востребованы Минск, Ташкент, Самарканд и Стамбул.
В предстоящие длинные выходные россияне также выбирают Вьетнам, Сейшелы, Маврикий и Филиппины.
Гендиректор Space Travel Артур Мурадян уточнил, что май — это традиционное начало сезона в Турции. В этот период стартуют чартерные рейсы из многих российских городов. Он заметил, что майские праздники в этом году короткие, поэтому спрос на этот период немного ниже, чем в прошлом.
Кроме того, на спросе сказывается выпадение из ассортимента всего Ближнего Востока, который суммарно составляет до четверти выездного турпотока в майские праздники.
Артур Мурадян
гендиректор Space Travel
Из-за коротких праздничных дней россияне охотнее покупают туры в Стамбул и другие города, куда можно долететь за четыре-пять часов. Несмотря на то, что пляжный отдых по-прежнему популярен, число туристов, выбирающих другие варианты путешествий, увеличивается.
Сити-тур обычно длится три-четыре ночи, а пляжный — от семи до 10 ночей. Стоимость поездки зависит от выбранного места отдыха.
«В случае с Египтом, Таиландом, Вьетнамом и Хайнанем отдых обойдется в примерно одинаковые суммы: от 100-110 тысяч рублей за одного человека», — заключил Мурадян.