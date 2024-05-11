Общество 11 мая 2024, 13:21 Современный инженер — какой он? В ОЭЗ «Технополис Москва» составили портрет специалиста Портрет современного инженера составили в ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Каким должен быть инженер высокотехнологичных производств? В ОЭЗ «Технополис Москва» ответили на этот вопрос, представив портрет современного специалиста. Это опытный и самостоятельный профессионал с интересным портфолио вместо сухого резюме. Соискатели при этом делают выбор в пользу хорошо оснащенных предприятий, с высокой зарплатой, соцпакетом и возможностью выбирать гибкий график.

К таким выводам пришли специалисты проекта «ТехноРабота», проанализировав 1300 резюме и 600 вакансий. Аналитики отмечают, что на долю мужчин приходится порядка 60% соискателей инженерных специальностей.

Доля женщин на предприятиях в ОЭЗ «Технополис Москва» чуть выше 40%. Главным образом они работают технологами, например, в микроэлектронике, на фармпроизводствах и в компаниях, занимающихся выпуском новых материалов и в IT-сфере.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Современный промышленный сектор требует от сотрудников действительно глубоких знаний, прикладных навыков и способностей внедрять передовые производственные технологии, отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня при помощи проекта „ТехноРабота“ около 70 высокотехнологичных предприятий ОЭЗ „Технополис Москва“ находят в свою команду квалифицированные кадры», — подчеркнул он.

По данным главы департамента, с 2023 года компании получили свыше 1,3 тысячи резюме от соискателей и закрыли 600 вакантных мест.

«В частности, с начала 2024-го было открыто 150 вакансий, из которых 100 — закрыты», — уточнил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В кадровых службах предприятий ОЭЗ Москвы отметили, что от соискателей ждут портфолио с удачными проектами, а не просто сухое резюме. Так же важна хорошая квалификация, понимание принципов проектной работы, владение актуальными программным обеспечением. Высоко ценится и рационализаторская активность инженера.

А чего хотят соискатели? Они ожидают стабильную и высокую заработную плату, ДМС, возможность заниматься исследованиями и работать на современном оборудовании, гибкий график и повышение квалификации.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Больше всего именно в опытных высококвалифицированных кадрах нуждаются предприятия микроэлектроники ОЭЗ — именно поэтому на таких производствах высокий средний возраст сотрудников», — рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

На сегодняшний день, по его данным, в особой экономической зоне работают свыше 30 компаний отрасли, на которых трудятся около 6,7 тысячи человек. Специалист в области микроэлектроники в ОЭЗ — это, как правило, семейный мужчина от 40 до 50 лет и старше, с высшим образованием и постоянно занимающийся самообучением.

«Специфика отрасли подразумевает выстраивание тесных связей инженеров-практиков с научным сообществом и коллегами по рынку», — добавил Дегтев.

Немного иной портрет инженера в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ОЭЗ Москвы этот сектор включает более 14 предприятий, работает на них свыше тысячи человек. Здесь портрет инженера также представляет мужчина с одним или двумя высшими образованиями, но он моложе — возраст варьируется от 30 до 35 лет.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Многие компании ОЭЗ привлекают и молодых специалистов, предлагая производственные практики и стажировки. Только в минувшем году благодаря проекту «Техностажировка» практику в ОЭЗ прошли более 400 студентов колледжей и вузов.

Ждут учащихся и в этом году. Например, один из опорных НИИ отрасли микроэлектроники готов познакомить с производством более 100 будущих специалистов, 60 студентов ждет компания, являющаяся лидером по выпуску чипов, 30 молодых людей — производитель онкопрепаратов, 25 — производитель медтехники.

Также предприятия хотят видеть у себя будущих дипломированных инженеров. Растет спрос и на механиков, токарей, слесарей.

Вакансии от резидентов для стажеров и соискателей ежедневно обновляются в разделе «ТехноРабота» на сайте ОЭЗ «Технополис Москва».