Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

Сетевой сленг постоянно прирастает новыми терминами. Среди новых популярных выражений — нормисы и пик ми герл (pick me girl). Кто они такие и как их распознать в обществе, разбирался 360.ru.

Pick me girl (или пик ми герл) называют девушек, которые всем своим видом и поведением кричат: «Выбери меня!» — делают все, чтобы произвести впечатление на мужчин и заставить их думать, что они не такие, как другие женщины.

Откуда пошло понятие «пик ми герл»

В 2016 году в Twitter был популярен хештег #TweetLikeAPickMe, что переводится как «твитни и лайкни меня». Его ставили пользователи, чтобы высмеять замужних женщин, которые хвастались этим и очень гордились, одновременно высмеивая одиноких девушек.

Позднее рэпер Lil Uzi Vert в своем треке Heavy Metal использовал повторяющиеся строчки pick me, pick me, pick me. Он посвятил их девушкам, которые пытались добиться его внимания.

Тренд высмеивать пик ми грел плавно перешел в TikTok. Впервые такую персону в соцсети высмеяла актриса Эмбер Дженсен.