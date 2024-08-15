Сегодня 15:44 Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл Психолог Дугенцова объяснила, почему девушки ведут себя, как пик ми герл 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Сетевой сленг постоянно прирастает новыми терминами. Среди новых популярных выражений — нормисы и пик ми герл (pick me girl). Кто они такие и как их распознать в обществе, разбирался 360.ru.

Кто такой нормис и что это значит на молодежном сленге Нормис — это человек, который не выделяется из толпы. Обычно он придерживается типичных представлений о жизни, поддерживает точку зрения большинства. Распознать нормиса совсем несложно. Такие люди, как правило, выступают за здоровый образ жизни, убеждены, что после школы надо обязательно поступить в вуз и получить высшее образование, а позднее — устроиться на «хорошую работу». Чтят традиции и придерживаются консервативных взглядов. Откуда пошло понятие «нормис» Слово «нормис» произошло от английского normie. Это человек с традиционными, «нормальными» взглядами на жизнь. В конце прошлого века этим словом пациенты с инвалидностью и зависимостями называли здоровых людей, без психических расстройств.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

С появлением интернета сленговое слово перекочевало в Сеть. Нормисами начали называть тех, кто не принадлежит к какому-то сообществу, или же тех, кто не разделяет взгляды узкого круга людей. Например, геймеры между собой могут называть нормисом человека, который никогда не увлекался играми. В этом же значении слово часто употребляют фанаты аниме или активные пользователи соцсетей. «В XXI веке каждый хочет показать, какая он личность. В общем, каждый — личность, имеет свою индивидуальность, но подростки этого не понимают. Поэтому молодежь привыкла делить социум на группы и подгруппы», — отметила в беседе с 360.ru психолог Дарья Дугенцова. Быть нормисом среди молодежи — смешно или нет В Сети есть пользователи, убежденные в том, что быть нормисом зазорно и смешно. Приверженцы такой точки зрения уверены, что следует выделяться из толпы, причем неважно как. Быть нормисом в пространстве, где все уникальны и необычны, для них может показаться чем-то постыдным. Но такое мнение разделяют не все. Для сторонников другой позиции нормисы — это люди, которые честно зарабатывают деньги, ходят на стабильную работу, живут обычную, но спокойную жизнь и вполне счастливы.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Нормис — это нормальный человек или обозленный ворчун Называть нормисом могут не только людей, живущих свою «обычную и спокойную жизнь», но и чрезмерно раздражительных персон. Ими могут быть так называемые «яжематери», моралисты, зожники. Вот некоторые признаки обозленного нормиса: не умеет аргументированно спорить. Обычно его точка зрения правильная просто потому, что она есть;

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

любит вспоминать «светлое прошлое», напрочь забывая его негативные моменты;

классифицирует людей по разным признакам, напримерпо возрасту, полу, расовой принадлежности;

постоянно с кем-то соревнуется или за чем-то гонится. Например, хочет похудеть до желанных 55 килограммов уже три года или убежден, что его ребенок — всегда самый умный в школе;

жестокий по отношению к детям, даже к своим;

хочет, чтобы ему завидовали другие люди;

помешан на псевдонауках: картах таро, эзотерике, астрологии;

не понимает юмор и иронию. Люди, которым свойственно поведение и взгляды нормисов, были всегда, менялись только обозначения — их могли называть душнилами или ботаниками, отметила психотерапевт Лариса Никитина. «Молодежь, особенно подростки, хотят выделяться: делают ирокезы, дреды, красят волосы в разные цвета, делают кучу татуировок. Это нормальное состояние, потому что несколько поколений выросло с установкой „не выделяйся“», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Freepik

Раньше высовываться было страшно, это не приветствовалось в семьях, потому что дети «как все» были удобны, не нужно было на них отвлекаться, пояснила она. Никаких «хочу» тогда не было. А сейчас появилась свобода выбора, и люди хотят выделиться, перестают быть «удобными». «Около 80-90% людей можно посчитать нормисами, их большинство. Но если человек в этом органично себя чувствует — прекрасно! Пусть он будет как все», — подчеркнула специалист. Также важно понимать, что и не быть как нормис — тоже совершенно нормально, продолжила Никитина. Однако в этом случае стоит разобраться, почему человек хочет выделится. «Мама недолюбила? Папу постоянно дома не видел? Много братьев и сестер, из-за этого внимания не хватало? В классе не принимали? Эти вопросы нужно прорабатывать со специалистом. Можно иметь бирюзовые волосы, но в душе оставаться таким же, как все», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Кто такая пик ми герл Pick me girl (или пик ми герл) называют девушек, которые всем своим видом и поведением кричат: «Выбери меня!» — делают все, чтобы произвести впечатление на мужчин и заставить их думать, что они не такие, как другие женщины. Еще один термин, который используют в Сети, для таких особ, — «нитакуси». Как правило, такая девушка заявляет, что: она не такая, как все женщины,

она дружит только с мужчинами;

она не выносит мозг своему мужчине и всех вокруг этому учит;

она имеет мужские увлечения;

она не меркантильная, как другие девушки. Правда, есть большой вопрос, а насколько искренними можно считать продвигаемые ей тезисы.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press

Откуда пошло понятие «пик ми герл» В 2016 году в Twitter был популярен хештег #TweetLikeAPickMe, что переводится как «твитни и лайкни меня». Его ставили пользователи, чтобы высмеять замужних женщин, которые хвастались этим и очень гордились, одновременно высмеивая одиноких девушек. Позднее рэпер Lil Uzi Vert в своем треке Heavy Metal использовал повторяющиеся строчки pick me, pick me, pick me. Он посвятил их девушкам, которые пытались добиться его внимания. Тренд высмеивать пик ми грел плавно перешел в TikTok. Впервые такую персону в соцсети высмеяла актриса Эмбер Дженсен.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей А / Global Look Press

Она воссоздала диалог с воображаемым собеседником, во время которого пыталась понравиться парню, унижая свою подругу. Все ради того, чтобы показать, что она «не такая». Ролик быстро завирусился, и пользователи начали снимать свои версии видео на тему пик ми герл. Почему пик ми герл не любят — мнение психолога «Пик ми герлс были всегда, просто именно сейчас им дали название. Они ведут себя очень вызывающе рядом с мужчинами, чтобы обратить их внимание на себя. Я думаю, тут дело в конкуренции с другими женщинами», — отметила Дарья Дугенцова.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Пик ми герл могут не любить в обществе, потому что такие девушки разрешают себе то, что другие себе запрещают. При этом, по словам специалиста, обычно стремление стать пик ми герл вызвано недостатком внимания со стороны отца или его нежеланием обращать на нее внимание. «Из-за этого девушка ищет своего „папочку“ в других местах. К сожалению, чаще всего такие девочки развиваются в сексуальном плане намного быстрее сверстниц», — добавила психолог. Разобраться в причинах, которые провоцируют желание вести себя, как пик ми герл, может помочь психотерапия, добавила Дугенцова. В этом случае вместе со специалистом человек разберется, какие приоритеты для него действительно важны и на что действительно следует обратить свое внимание.