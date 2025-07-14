Испанию тряхнуло ударом справа. Охота на мигрантов грозит всему ЕС
Военный политолог Перенджиев: после Испании охота на мигрантов грозит Германии
Улицы города Торре-Пачеко испанской автономии Мурсия на несколько дней превратились в поле ожесточенных боев между местными жителями и мигрантами. Для предотвращения беспорядков власти перекинули войска Национальной гвардии. Ответственность за погромы при этом возложили на парламентскую ультраправую партию Vox («Голос») и пообещали принять дополнительные меры для защиты иностранцев. Какими будут последствия роста антимигрантских настроений в Испании и их влияние на весь Евросоюз, разбирался 360.ru.
Охота на мигрантов в Торре-Пачеко
Массовые беспорядки всколыхнули Торре-Пачеко после публикации в социальных сетях ролика с нападением трех молодых марроканцев на 70-летнего пенсионера в минувшую среду, 9 июля. Видео снимали сами злоумышленники, следуя популярному тренду в TikTok.
Уже в пятницу в городе начались массовые протесты против мигрантов, которые переросли в масштабные погромы с участием приехавших со всей Испании участников ультраправых группировок.
Они толпой нападали на выходцев из стран северной Африки, разбивали машины и громили магазины. В субботу мигранты дали отпор и выстроили баррикады вокруг своих районов.
На размещенных в социальных сетях роликах видно, как вооруженные ножами и палками испанцы вступили в бой с марроканцами, которые пытались закидать противников тротуарной плиткой и найденными булыжниками.
По данным газеты La Verdad, радикалы координировали свои действия через социальные сети и закрытые чаты в Telegram, призывая всех своих сторонников принять участие в «охоте на мигрантов».
Реакция местных властей оказалось замедленной. Они не ожидали, что нападение на пенсионера спровоцирует массовые беспорядки. Войска национальной гвардии вошли в город только утром в воскресенье.
Мэр Торре-Пачеко Педро Рока обвинил в насилии ультраправые организации Deportarlos ahora («Депортируй их сейчас») и Desokupa («Освободи»). Он подчеркнул, что никто из горожан участия в беспорядках не принимал.
«Они все приехали из других провинций, чтобы усложнить нам существование», — заявил он.
Интересно
Глава автономии Мурсия Лопес Мирас пообещал привлечь всех зачинщиков беспорядков к ответственности по всей строгости закона. Он подчеркнул, что подобных беспорядков в Торре-Пачеко никогда не происходило и все жили мирно.
«Все горожане мирно сосуществовали с приезжими. Никто не хотел, чтобы все это превратилось в гражданскую войну», — заверил Мирас.
Прибывшие на место бойцы Национальной гвардии разделили группировки оппонентов и начали массовые задержания под которые, в основном попали приехавшие радикалы.
Эскалация ослабла только к вечеру воскресенья. По оценке местных властей в городе остались только несколько небольших групп, которые провоцируют столкновения, но их сдерживают оперативники.
Провокация ультраправых в Испании
Охватившие Торре-Пачеко беспорядки связаны с позицией ультраправой партии «Голос», чьи лидеры необоснованно отождествляют поддержку мигрантов с преступностью. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Он напомнил, что сейчас в стране живут более трех миллионов иностранцев, которые работают и вносят свой посильный вклад в экономику страны.
«Это вина „Голоса“ и тех нарративов которые они продвигают, что приводит к массовому волнению граждан», — заявил министр.
Гранде-Марласка подчеркнул, что всего в городе задержали восемь человек, в том числе тех, кто напал на пенсионера. В больницах после бойни находятся пять пострадавших.
По словам министра, Национальная гвардия остановила более 20 автомобилей, пытавшихся въехать в центр города. В ходе обыска у водителей и пассажиров изъяли холодное оружие. Все они оказались участниками ультраправых группировок.
Эти заявления подтверждаются выступлениями лидеров партии «Голос». Президент объединения Хосе Анхель Антело после нападения на пенсионера выступил с речью, в которой заявил о росте преступности среди мигрантов и призвал к началу массовой депортации, «вне зависимости от того, сколько миллионов придется выслать».
С критикой антииммигрантской риторики «Голоса» выступили бизнес-сообщества и общественные организации, которые призвали наказать участников и организаторов массовой беспорядков.
«Никто не должен брать правосудие в свои руки и поощрять агрессивность групп радикалов, чтобы вызвать еще большее насилие», — говорится в совместном заявлении.
Общественники заявили, что до беспорядков в Торре-Пачеко всегда были спокойствие и мирное сосуществование без признаков стигматизации по признаку национальности или расы.
Они подчеркнули, что решение проблем с ростом преступности возможно только в коллективной работе и полном взаимодействии, а не через призывы к насилию и пропаганду идей расизма и ксенофобии.
Как беспорядки ультраправых в Испании ударят по Евросоюзу
Власти Испании сделают выводы из беспорядков, охвативших Торре-Пачеко и примут необходимые меры с ужесточением миграционной политики и обеспечению общественного порядка. Опыт по нивелированию подобных угроз у них есть, заявил в беседе с 360.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
Он пояснил, что долгое отсутствие реакции муниципальных властей связано с тем, что действующие управленцы никогда не сталкивались с подобными провокациями и посчитали, что все разрешится само собой.
«Власти Испании умеют делать выводы. Они начнут работать с группами мигрантов и общественностью. Страна уже прошла через тяжелую террористическую угрозу со стороны группировки басков, но власти сумели это переломить», — добавил эксперт.
Последний крупный кризис, который охватывал Испанию был связан с попыткой Каталонии выйти из состава страны, напомнил собеседник 360.ru. И вопрос решился достаточно просто, потому что лидеры сепаратистов имели официальный статус и находились во властных структурах автономии.
Тогда было проще разрешить кризис, а здесь негосударственные структуры, с которыми власти работать разучились. Но теперь жизнь их заставит. Нынешние поколения управленцев не имеют необходимого опыта, поэтому растерялись. Но уже понятно, что это вызов серьезный и любые новые общественные возмущения их просто сметут.
Александр Перенджиев
Он не исключил, что подобные беспорядки повторятся в других странах Евросоюза. Особенно это касается Германии, где система реагирования и эмигрантская политика очень слабые, а власти начинают принимать меры только после гибели людей.
«В стране есть силы, которым выгодно, чтобы в Германии возродился фашизм как раз на фоне противодействия мигрантам, чтобы это шло со стороны населения», — пояснил политолог.
Для недопущения такой ситуации властям Германии, по его оценке, нужно активнее работать с мигрантами и местным населением, чтобы предотвратить вероятные конфликты.
«Этому может помешать ухудшение социально-экономического положения и слишком агрессивная риторика канцлера Фридриха Мерца, который слишком громко кричит о российской угрозе. Так всегда бывает, когда концентрируются на одной проблеме не обращают внимание на другую», — уточнил собеседник 360.ru.
В отличии от Германии, продолжил эксперт, испанские власти больше концентрируются на внутренних делах, поэтому продолжения массовых беспорядков там можно не ждать, а вот немецким политикам, которые не обращают внимания на реальные проблемы, грозит опасность, которая сделает Германию самым слабым звеном Евросоюза.
Я прогнозируют возрождение даже не одной, а нескольких экстремистско-террористических организаций, которые направят свои силы против действующей власти. Сейчас все накинулись на «Альтернативу для Германии», которая представляет собой конструктивную и управляемую оппозицию. Но если ее убрать, то ей на смену придут радикалы, которые никому не подчиняются.
Александр Перенджиев
При этом ситуация в Германии при подобной вспышке станет еще более опасной из-за поставок оружия на Украину, которое через теневой рынок поступает обратно в страну и может попасть в руки группировок, которые способны через такие силовые акции против мигрантов набрать политический вес, предупредил политолог.