Сегодня 17:02 Испанию тряхнуло ударом справа. Охота на мигрантов грозит всему ЕС Военный политолог Перенджиев: после Испании охота на мигрантов грозит Германии 0 0 0 Фото: David Canales / www.globallookpress.com Мир

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Улицы города Торре-Пачеко испанской автономии Мурсия на несколько дней превратились в поле ожесточенных боев между местными жителями и мигрантами. Для предотвращения беспорядков власти перекинули войска Национальной гвардии. Ответственность за погромы при этом возложили на парламентскую ультраправую партию Vox («Голос») и пообещали принять дополнительные меры для защиты иностранцев. Какими будут последствия роста антимигрантских настроений в Испании и их влияние на весь Евросоюз, разбирался 360.ru.

Охота на мигрантов в Торре-Пачеко

Массовые беспорядки всколыхнули Торре-Пачеко после публикации в социальных сетях ролика с нападением трех молодых марроканцев на 70-летнего пенсионера в минувшую среду, 9 июля. Видео снимали сами злоумышленники, следуя популярному тренду в TikTok. Уже в пятницу в городе начались массовые протесты против мигрантов, которые переросли в масштабные погромы с участием приехавших со всей Испании участников ультраправых группировок. Они толпой нападали на выходцев из стран северной Африки, разбивали машины и громили магазины. В субботу мигранты дали отпор и выстроили баррикады вокруг своих районов.

На размещенных в социальных сетях роликах видно, как вооруженные ножами и палками испанцы вступили в бой с марроканцами, которые пытались закидать противников тротуарной плиткой и найденными булыжниками.

Фото: David Canales / www.globallookpress.com

По данным газеты La Verdad, радикалы координировали свои действия через социальные сети и закрытые чаты в Telegram, призывая всех своих сторонников принять участие в «охоте на мигрантов». Реакция местных властей оказалось замедленной. Они не ожидали, что нападение на пенсионера спровоцирует массовые беспорядки. Войска национальной гвардии вошли в город только утром в воскресенье. Мэр Торре-Пачеко Педро Рока обвинил в насилии ультраправые организации Deportarlos ahora («Депортируй их сейчас») и Desokupa («Освободи»). Он подчеркнул, что никто из горожан участия в беспорядках не принимал. «Они все приехали из других провинций, чтобы усложнить нам существование», — заявил он.

Интересно Город Торре-Пачеко сильно выделяется среди других испанских муниципалитетов количеством мигрантов, которые составляют почти треть всего населения. Кроме того, большое количество приезжих живут и работают в пригородах на сельскохозяйственных предприятиях — главных источниках дохода регионального бюджета. Город Торре-Пачеко сильно выделяется среди других испанских муниципалитетов количеством мигрантов, которые составляют почти треть всего населения. Кроме того, большое количество приезжих живут и работают в пригородах на сельскохозяйственных предприятиях — главных источниках дохода регионального бюджета.

Глава автономии Мурсия Лопес Мирас пообещал привлечь всех зачинщиков беспорядков к ответственности по всей строгости закона. Он подчеркнул, что подобных беспорядков в Торре-Пачеко никогда не происходило и все жили мирно. «Все горожане мирно сосуществовали с приезжими. Никто не хотел, чтобы все это превратилось в гражданскую войну», — заверил Мирас. Прибывшие на место бойцы Национальной гвардии разделили группировки оппонентов и начали массовые задержания под которые, в основном попали приехавшие радикалы. Эскалация ослабла только к вечеру воскресенья. По оценке местных властей в городе остались только несколько небольших групп, которые провоцируют столкновения, но их сдерживают оперативники.

Провокация ультраправых в Испании

Охватившие Торре-Пачеко беспорядки связаны с позицией ультраправой партии «Голос», чьи лидеры необоснованно отождествляют поддержку мигрантов с преступностью. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Он напомнил, что сейчас в стране живут более трех миллионов иностранцев, которые работают и вносят свой посильный вклад в экономику страны. «Это вина „Голоса“ и тех нарративов которые они продвигают, что приводит к массовому волнению граждан», — заявил министр. Гранде-Марласка подчеркнул, что всего в городе задержали восемь человек, в том числе тех, кто напал на пенсионера. В больницах после бойни находятся пять пострадавших.

Фото: Fernando Sanchez / www.globallookpress.com

По словам министра, Национальная гвардия остановила более 20 автомобилей, пытавшихся въехать в центр города. В ходе обыска у водителей и пассажиров изъяли холодное оружие. Все они оказались участниками ультраправых группировок. Эти заявления подтверждаются выступлениями лидеров партии «Голос». Президент объединения Хосе Анхель Антело после нападения на пенсионера выступил с речью, в которой заявил о росте преступности среди мигрантов и призвал к началу массовой депортации, «вне зависимости от того, сколько миллионов придется выслать». С критикой антииммигрантской риторики «Голоса» выступили бизнес-сообщества и общественные организации, которые призвали наказать участников и организаторов массовой беспорядков. «Никто не должен брать правосудие в свои руки и поощрять агрессивность групп радикалов, чтобы вызвать еще большее насилие», — говорится в совместном заявлении.

Фото: David Canales / www.globallookpress.com

Общественники заявили, что до беспорядков в Торре-Пачеко всегда были спокойствие и мирное сосуществование без признаков стигматизации по признаку национальности или расы. Они подчеркнули, что решение проблем с ростом преступности возможно только в коллективной работе и полном взаимодействии, а не через призывы к насилию и пропаганду идей расизма и ксенофобии.

Как беспорядки ультраправых в Испании ударят по Евросоюзу

Власти Испании сделают выводы из беспорядков, охвативших Торре-Пачеко и примут необходимые меры с ужесточением миграционной политики и обеспечению общественного порядка. Опыт по нивелированию подобных угроз у них есть, заявил в беседе с 360.ru заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он пояснил, что долгое отсутствие реакции муниципальных властей связано с тем, что действующие управленцы никогда не сталкивались с подобными провокациями и посчитали, что все разрешится само собой. «Власти Испании умеют делать выводы. Они начнут работать с группами мигрантов и общественностью. Страна уже прошла через тяжелую террористическую угрозу со стороны группировки басков, но власти сумели это переломить», — добавил эксперт.

Фото: David Canales / www.globallookpress.com

Последний крупный кризис, который охватывал Испанию был связан с попыткой Каталонии выйти из состава страны, напомнил собеседник 360.ru. И вопрос решился достаточно просто, потому что лидеры сепаратистов имели официальный статус и находились во властных структурах автономии.

Тогда было проще разрешить кризис, а здесь негосударственные структуры, с которыми власти работать разучились. Но теперь жизнь их заставит. Нынешние поколения управленцев не имеют необходимого опыта, поэтому растерялись. Но уже понятно, что это вызов серьезный и любые новые общественные возмущения их просто сметут. Александр Перенджиев

Он не исключил, что подобные беспорядки повторятся в других странах Евросоюза. Особенно это касается Германии, где система реагирования и эмигрантская политика очень слабые, а власти начинают принимать меры только после гибели людей. «В стране есть силы, которым выгодно, чтобы в Германии возродился фашизм как раз на фоне противодействия мигрантам, чтобы это шло со стороны населения», — пояснил политолог.

Для недопущения такой ситуации властям Германии, по его оценке, нужно активнее работать с мигрантами и местным населением, чтобы предотвратить вероятные конфликты.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

«Этому может помешать ухудшение социально-экономического положения и слишком агрессивная риторика канцлера Фридриха Мерца, который слишком громко кричит о российской угрозе. Так всегда бывает, когда концентрируются на одной проблеме не обращают внимание на другую», — уточнил собеседник 360.ru.

В отличии от Германии, продолжил эксперт, испанские власти больше концентрируются на внутренних делах, поэтому продолжения массовых беспорядков там можно не ждать, а вот немецким политикам, которые не обращают внимания на реальные проблемы, грозит опасность, которая сделает Германию самым слабым звеном Евросоюза.

Я прогнозируют возрождение даже не одной, а нескольких экстремистско-террористических организаций, которые направят свои силы против действующей власти. Сейчас все накинулись на «Альтернативу для Германии», которая представляет собой конструктивную и управляемую оппозицию. Но если ее убрать, то ей на смену придут радикалы, которые никому не подчиняются. Александр Перенджиев

При этом ситуация в Германии при подобной вспышке станет еще более опасной из-за поставок оружия на Украину, которое через теневой рынок поступает обратно в страну и может попасть в руки группировок, которые способны через такие силовые акции против мигрантов набрать политический вес, предупредил политолог.