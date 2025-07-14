Это правда законно? Как и когда можно оформить перерасчет платы за ЖКХ

Россиянам доступна услуга перерасчета платы за услуги ЖКХ, если в квартире долго никто не жил, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий подчеркнул: делать взносы нужно только за реально потребленные ресурсы. Вернуть часть денег можно, если человек отправился в длительную командировку, отпуск или просто некоторое время не находился на своей жилплощади. Как грамотно оформить заявление, какие для этого понадобятся документы и по какой причине в возврате могут отказать, выяснил 360.ru.

В каких случаях возможен перерасчет платы за услуги ЖКХ

Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», запросить перерасчет можно в следующих ситуациях.

Отсутствие жильцов

Можно уменьшить плату за коммуналку по услугам, которые зависят от количества жильцов. К ним относят воду, электричество, вывоз мусора. А вот расходы за содержание жилплощади и обслуживание дома сократить не получится.

Жителю квартиры с установленными счетчиками достаточно передать их показания — и лишнего ему не начислят. Если же они отсутствуют, равно как и техническая возможность их установить, следует запросить перерасчет. Это сработает, когда дома никого нет более пяти дней. Дату отъезда при этом не засчитывают.

Его же можно подтвердить билетами, копией приказа о командировке, чеками из отеля, справкой из больницы или воинской части и другими документами.