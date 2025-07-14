Это правда законно? Как и когда можно оформить перерасчет платы за ЖКХ

Депутат Якубовский напомнил, в каких случаях можно вернуть деньги за коммуналку

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Россиянам доступна услуга перерасчета платы за услуги ЖКХ, если в квартире долго никто не жил, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий подчеркнул: делать взносы нужно только за реально потребленные ресурсы. Вернуть часть денег можно, если человек отправился в длительную командировку, отпуск или просто некоторое время не находился на своей жилплощади. Как грамотно оформить заявление, какие для этого понадобятся документы и по какой причине в возврате могут отказать, выяснил 360.ru.

В каких случаях возможен перерасчет платы за услуги ЖКХ

Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», запросить перерасчет можно в следующих ситуациях.

Отсутствие жильцов

Можно уменьшить плату за коммуналку по услугам, которые зависят от количества жильцов. К ним относят воду, электричество, вывоз мусора. А вот расходы за содержание жилплощади и обслуживание дома сократить не получится.

Жителю квартиры с установленными счетчиками достаточно передать их показания — и лишнего ему не начислят. Если же они отсутствуют, равно как и техническая возможность их установить, следует запросить перерасчет. Это сработает, когда дома никого нет более пяти дней. Дату отъезда при этом не засчитывают.

Его же можно подтвердить билетами, копией приказа о командировке, чеками из отеля, справкой из больницы или воинской части и другими документами.

Ведение домашнего бюджета
Фото: Ведение домашнего бюджета/Медиасток.рф

Если услуги оказали плохо

В России существуют нормативы оказания ЖКУ. Если их нарушили, то можно подать заявку на перерасчет. Это следующие ситуации:

Кроме того, давление в системе отопления, газа, температура в помещениях, вода, ее состав должны соответствовать нормативам. Для их изменения придется предварительно вызывать специалистов.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Поломка счетчика

Если в квартире меняют прибор учета либо он сломался, в период нерабочего состояния абоненту обязаны пересчитать платежи, опираясь на его среднее потребление в последние полгода.

Какие документы потребуются

Для перерасчета платы за ЖКУ могут потребоваться следующие бумаги:

  1. Заявление. В нем нужно указать цель (перерасчет), адрес, реквизиты, причину перерасчета, статус и ФИО заявителя (собственник или квартиросъемщик) или его представителя. На сайте поставщика или УК может быть образец обращения, но можно написать его и в свободной форме;
  2. Документы-доказательства, подтверждающие отсутствие или другую причину перерасчета. Это могут быть справки, акты специалистов, приказы о командировке. Они должны содержать печать и подпись выдавшего лица, дату и номер. Исключение — билеты. Копии следует заверять нотариально;
  3. Официальные бумаги, которые подтверждают право собственности;
  4. Документы, которые дают право подавать заявку, — для представителя владельца жилплощади.

Набор может отличаться, поэтому поставщик услуг или УК вправе попросить дополнительные справки. Далее следует подать заявку и дождаться решения.

Если его примут в пользу заявителя, то корректные суммы придут в одной из следующих квитанций. В противном случае должны прислать письменный отказ.

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com

Куда подавать заявление

Подать заявку на перерасчет следует в организацию, которая присылает квитанцию. Это может быть:

За какой период могут сделать перерасчет

Есть шанс вернуть часть уплаченных средств, если в квартире никто не жил в период от пяти дней до шести месяцев.

В какой срок сделают перерасчет

В зависимости от ситуации решение по заявке о возврате части денег должны принять от пяти до 35 календарных дней.

При этом обратиться с заявлением следует либо до отъезда, либо не позднее 30 дней после возвращения.

Alexander Legky
Фото: Alexander Legky/www.globallookpress.com

Сколько стоит сделать перерасчет коммунальных платежей

Услуга предоставляется бесплатно.

Причины отказа в перерасчете

В частичном возврате могут отказать, если:

Могут быть и другие причины отказа. Если абонент не согласен с решением, он может обжаловать его в суде.

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