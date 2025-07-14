Это правда законно? Как и когда можно оформить перерасчет платы за ЖКХ
Депутат Якубовский напомнил, в каких случаях можно вернуть деньги за коммуналку
Россиянам доступна услуга перерасчета платы за услуги ЖКХ, если в квартире долго никто не жил, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. Парламентарий подчеркнул: делать взносы нужно только за реально потребленные ресурсы. Вернуть часть денег можно, если человек отправился в длительную командировку, отпуск или просто некоторое время не находился на своей жилплощади. Как грамотно оформить заявление, какие для этого понадобятся документы и по какой причине в возврате могут отказать, выяснил 360.ru.
В каких случаях возможен перерасчет платы за услуги ЖКХ
Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», запросить перерасчет можно в следующих ситуациях.
Отсутствие жильцов
Можно уменьшить плату за коммуналку по услугам, которые зависят от количества жильцов. К ним относят воду, электричество, вывоз мусора. А вот расходы за содержание жилплощади и обслуживание дома сократить не получится.
Жителю квартиры с установленными счетчиками достаточно передать их показания — и лишнего ему не начислят. Если же они отсутствуют, равно как и техническая возможность их установить, следует запросить перерасчет. Это сработает, когда дома никого нет более пяти дней. Дату отъезда при этом не засчитывают.
Его же можно подтвердить билетами, копией приказа о командировке, чеками из отеля, справкой из больницы или воинской части и другими документами.
Если услуги оказали плохо
В России существуют нормативы оказания ЖКУ. Если их нарушили, то можно подать заявку на перерасчет. Это следующие ситуации:
- Холодную воду отключили более чем на четыре часа в день и восемь часов в месяц;
- Горячую воду могут перекрыть на такое же время, но не более. В случае магистральной аварии допускается неподача в течение 24 часов, во время планового отключения — не более 14 суток;
- Отопление могут отключить суммарно на 24 часа в месяц, единожды — от четырех до 16 часов в зависимости от температуры на улице;
- Электричество имеют право не подавать в дома в течение не более 24 часов, если источник один. Если два, то не превышая пары часов;
- Газ могут отключить не более четырех раз в месяц.
Кроме того, давление в системе отопления, газа, температура в помещениях, вода, ее состав должны соответствовать нормативам. Для их изменения придется предварительно вызывать специалистов.
Поломка счетчика
Если в квартире меняют прибор учета либо он сломался, в период нерабочего состояния абоненту обязаны пересчитать платежи, опираясь на его среднее потребление в последние полгода.
Какие документы потребуются
Для перерасчета платы за ЖКУ могут потребоваться следующие бумаги:
- Заявление. В нем нужно указать цель (перерасчет), адрес, реквизиты, причину перерасчета, статус и ФИО заявителя (собственник или квартиросъемщик) или его представителя. На сайте поставщика или УК может быть образец обращения, но можно написать его и в свободной форме;
- Документы-доказательства, подтверждающие отсутствие или другую причину перерасчета. Это могут быть справки, акты специалистов, приказы о командировке. Они должны содержать печать и подпись выдавшего лица, дату и номер. Исключение — билеты. Копии следует заверять нотариально;
- Официальные бумаги, которые подтверждают право собственности;
- Документы, которые дают право подавать заявку, — для представителя владельца жилплощади.
Набор может отличаться, поэтому поставщик услуг или УК вправе попросить дополнительные справки. Далее следует подать заявку и дождаться решения.
Если его примут в пользу заявителя, то корректные суммы придут в одной из следующих квитанций. В противном случае должны прислать письменный отказ.
Куда подавать заявление
Подать заявку на перерасчет следует в организацию, которая присылает квитанцию. Это может быть:
- управляющая компания;
- поставщик услуг;
- МФЦ, если человек платит по единой платежке.
За какой период могут сделать перерасчет
Есть шанс вернуть часть уплаченных средств, если в квартире никто не жил в период от пяти дней до шести месяцев.
В какой срок сделают перерасчет
В зависимости от ситуации решение по заявке о возврате части денег должны принять от пяти до 35 календарных дней.
При этом обратиться с заявлением следует либо до отъезда, либо не позднее 30 дней после возвращения.
Сколько стоит сделать перерасчет коммунальных платежей
Услуга предоставляется бесплатно.
Причины отказа в перерасчете
В частичном возврате могут отказать, если:
- заявитель предоставил неполный комплект документов;
- документы не соответствуют законодательству или утратили законную силу;
- документы содержат противоречивую или недостоверную информацию;
- представитель не имеет права подать заявку на возврат части денег;
- прошел срок для перерасчета.
Могут быть и другие причины отказа. Если абонент не согласен с решением, он может обжаловать его в суде.