Сегодня 18:13 А плюсы будут? Почему банки активно предлагают комбинированные вклады Инвестиционный советник Варфоломеев призвал не гнаться за краткосрочной ставкой 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Деньги

Инвестиции

Банки

Рубль

Деньги

Центробанк

Инфляция

Ключевая ставка

Крупные банки активно продвигают комбинированные вклады со ставкой до 24-30% годовых. Однако здесь все не так радужно, как кажется на первый взгляд. Почему предложение тесно связано с программой долгосрочных сбережений, что дадут обещанные высокие проценты, в чем риски и есть ли преимущества — в материале 360.ru.

Что такое комбинированный вклад Это гибридный финансовый продукт, который состоит из двух частей: депозитной и инвестиционной. Как рассказал 360.ru инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт СМИ по экономике, партнер Российского экспортного центра Сергей Варфоломеев, клиент размещает определенную долю денег на банковском вкладе с фиксированной, обычно очень высокой процентной ставкой. Эта часть застрахована Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 1,4 миллиона рублей. Оставшуюся долю финансов клиент в обязательном порядке вносит в один из инвестиционных продуктов: ИСЖ (инвестиционное страхование жизни);

НСЖ (накопительное страхование жизни);

ПИФ (паевой инвестиционный фонд);

ДУ (доверительное управление);

Участие в ПДС (программе долгосрочных сбережений).

Фото: РИА «Новости»

Высокие ставки возможны при соответствующе высокой ключевой ставке Центробанка. «Когда Банк России начнет снижать ключевую ставку, маржинальность банковского бизнеса упадет и они больше не смогут предлагать столь щедрые условия по депозитной части комбо-продуктов. Предложения станут скромнее или исчезнут вовсе», — отметил Сергей Варфоломеев. Преимущества и риски комбинированного вклада По словам финансиста Ивана Орлова, комбинированные вклады помогают финорганизациям больше зарабатывать: часть суммы идет под инвестиции. По сути, это привлечение клиентов красивыми цифрами. Человек открывает вклад, например, на 100 тысяч рублей, 30 из которых отправляются в ПДС или в индивидуальное страхование жизни, а остаток — на депозит. И по нему тогда дают не 15%, а 24-30% годовых. С большой долей вероятности доходность просто удержит деньги от обесценивания, но не станет дополнительным заработком.

Фото: РИА «Новости»

Но это касается депозитной части. Инвестиции же заморожены на годы вперед, и, по словам Орлова, не факт, что на такой длинной дистанции не произойдет это самое обесценивание. Поэтому реальная доходность ниже, чем в рекламе. Эксперты порекомендовали всегда учитывать инфляцию, вчитываться в условия инвестиционной части, комиссии и срок блокировки средств. Потому что банки — главные выгодоприобретатели, а вот у клиентов могут быть риски. На какой срок нужно открывать вклад Сегодня ЦБ держит ставку на уровне 21%, но уже намекает, что будет снижать. В таком случае вклады станут все менее выгодными, а кредитно-финансовым организациям нужно и дальше держать деньги клиентов. Отсюда и появление специальных предложений. «Реально высокие ставки сохраняются только у краткосрочных вкладов, на три-шесть месяцев. Потом начинается обычная, как по рынку, а деньги заперты в инвестиционной части, их уже не забрать», — подчеркнул Иван Орлов.

Фото: РИА «Новости»

Эту часть нужно просчитывать отдельно. Для короткого срока 24-30% годовых ощутимы. При вложении 100 тысяч рублей, 70 из которых пойдут на депозит, человек получит 7500 до вычета налогов. Но в остальном нужно сравнивать. Если нужна ликвидность, возможность оперативно забирать средства со счета, то комбинированный вклад не самый гибкий вариант. «Инвестиционная часть — продукт всегда долгосрочный. Он рассчитан от трех лет и выше. Получается, что ради быстрой выгоды по вкладу замораживается вторая половина денег на продолжительный срок, причем без гарантий доходности и с возможными штрафами за досрочное изъятие. Нет „выгодного“ периода», — отметил Варфоломеев. Он порекомендовал не гнаться за краткосрочной ставкой. При чем тут программа долгосрочных сбережений Государство запустило ПДС 1 января 2024 года. Банки выступают операторами этой программы.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

«Чтобы выполнить планы по привлечению туда клиентов, финансовые организации используют самый понятный для населения инструмент — вклад. Они создают комбо-продукт: „Откройте у нас вклад под высокий процент, но при условии, что часть средств направите в ПДС“», — пояснил Варфоломеев. Таким образом, по словам эксперта, банки решают сразу две задачи: привлекают «длинные деньги» в управление через ПДС и выполняют КРI, поставленные регулятором и государством. Какие банки предлагают комбинированные вклады Тренд активно набирает обороты. Сейчас это предложение доступно минимум в десятке ведущих банков, среди которых Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк и другие. Ожидается, что число финансовых организаций вырастет.