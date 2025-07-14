Сегодня 20:17 Мегаливень в Москве 14 июля. Когда погода наладится и как уберечь себя в грозу Синоптик Тишковец: при грозе лучше не использовать зонт с металлическими спицами 0 0 0 Эксклюзив

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Изнуряющая жара в Москве и нескольких районах Подмосковья сменилась ливнями, шквалистым ветром и даже градом. Из-за ударов молний вспыхнуло несколько частных домов, а машины на дорогах стали уходить под воду. Как столичный регион справляется с бушующей стихией — в материале 360.ru.

Какие районы Москвы и Подмосковья накрыли ливни Погода в столице и Московской области начала стремительно портиться вечером понедельника, 14 июля. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, почти сразу гроза добралась до центра Москвы. Осадки основательно подтопили перекресток на улице Правды. В облаках наблюдается сильное обледенение, а сумма осадков за один час местами превысила 20-30 миллиметров. «Видимость в ливне, по данным метеорологического радиолокатора, 1-0,5 километра», — отметил эксперт в Telegram-канале.

Фото: 360.ru

Жители района Строгино, расположенного на северо-западе столицы, сравнили буйство стихии с тропическими ливнями. В районе Хорошево-Мневники ветер повалил дерево на остановке «Стадион Октябрь», из-за чего встало движение трамваев. На Филевском бульваре машины оказались затоплены почти наполовину. Гроза обрушилась и на юг Москвы: по словам очевидцев, почти весь подъезд к Ленинскому проспекту залило водой. Подобная ситуация наблюдается и в разных районах Подмосковья. Мощные ливни прошли в Химках, Красногорске, Долгопрудном и Одинцове.

По информации Telegram-канала Shot, в Истре молния ударила в крышу частного дома в деревне Алексино. Строение вспыхнуло почти мгновенно. Обошлось без пострадавших — жильцы успели выбежать на улицу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Также из-за ударов молний загорелись дома в Кунцеве и Одинцове, сообщил Telegram-канал Mash. Когда в Москве закончатся дожди По прогнозам синоптиков, непогода продолжит бушевать весь вечер 14 июля и стихнет только к ночи. Однако это будет лишь первый ее заход. По словам Тишковца, самым дождливым на неделе станет завтрашний день, 15 июля. Дожди продолжатся до четверга, 17 июля, включительно. Они принесут с собой похолодание: температура вряд ли превысит отметку в +25 градусов. И только к пятнице, 18 июля, москвичам и гостям столицы стоит рассчитывать на сухую и солнечную погоду.

Фото: 360.ru

Что делать, если оказался на улице во время грозы Ведущий специалист центра «Фобос» также напомнил о важных правилах, следование которым поможет сберечь здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Не стойте под деревьями, особенно высокими и одинокими.

Не приближайтесь к линиям электропередачи и металлическим конструкциям.

Не купайтесь и не находитесь вблизи водоемов.

По возможности не пользуйтесь мобильным телефоном.

Не пользуйтесь зонтом с металлическими спицами.

Если гроза застала в поле, присядьте на корточки, держа ступни вместе, голову и плечи опустите, обхватив руками колени.

Не ложитесь на землю, так как электричество может распространяться по земле.

Если вы на велосипеде или мотоцикле, остановитесь и отойдите от них на безопасное расстояние (не менее 30 метров).

Если вы в автомобиле, остановитесь, заглушите двигатель, закройте окна и опустите антенну.